Еще один зашквар. Зиеш прилетит в москву на выставочный матч

Вингер «Челси» Хаким Зиеш завтра, 5 июня прилетит в москву. Он будет гостем выставочного матча местной МедиаЛиги. Сидеть Зиеш будет вместе со своим давним другом, игроком московского «спартака» Квинси Промесом.

Напомним, у Промеса есть большие проблемы с законодательством в Нидерландах. Он подозревается в покушении на убийство и торговли наркотиками.