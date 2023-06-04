Другие новости04 июня 2023, 20:15 |
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Еще один зашквар. Зиеш прилетит в москву на выставочный матч
Соскучился по своему другу Квинси Промесу
04 июня 2023, 20:15 |
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Вингер «Челси» Хаким Зиеш завтра, 5 июня прилетит в москву. Он будет гостем выставочного матча местной МедиаЛиги. Сидеть Зиеш будет вместе со своим давним другом, игроком московского «спартака» Квинси Промесом.
Напомним, у Промеса есть большие проблемы с законодательством в Нидерландах. Он подозревается в покушении на убийство и торговли наркотиками.
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