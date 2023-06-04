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04 июня 2023, 20:15 |
1445
0

Еще один зашквар. Зиеш прилетит в москву на выставочный матч

Соскучился по своему другу Квинси Промесу

04 июня 2023, 20:15 |
1445
0
Еще один зашквар. Зиеш прилетит в москву на выставочный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

Вингер «Челси» Хаким Зиеш завтра, 5 июня прилетит в москву. Он будет гостем выставочного матча местной МедиаЛиги. Сидеть Зиеш будет вместе со своим давним другом, игроком московского «спартака» Квинси Промесом.

Напомним, у Промеса есть большие проблемы с законодательством в Нидерландах. Он подозревается в покушении на убийство и торговли наркотиками.

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Хаким Зиеш Квинси Промес Спартак Москва
Источник ФК Спартак Москва
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