Испания04 июня 2023, 18:49 |
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Цыганков – в основе Жироны на матч с Осасуной
Украинец выйдет на поле с первых минут
04 июня 2023, 18:49 |
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Сегодня, 4 июня «Жирона» в матче заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Осасуной». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в основе «Жироны» на матч.
Состав «Жироны»: Гассанига, Бернанрдо, Мигель, Арнау, Давид Лопес, Ромеу, Эррера, Иван Мартин, Рикельме, Цыганков, Кастельянос
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