Цыганков – в основе Жироны на матч с Осасуной

Сегодня, 4 июня «Жирона» в матче заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Осасуной». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в основе «Жироны» на матч.

Состав «Жироны»: Гассанига, Бернанрдо, Мигель, Арнау, Давид Лопес, Ромеу, Эррера, Иван Мартин, Рикельме, Цыганков, Кастельянос