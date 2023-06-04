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  4. Цыганков – в основе Жироны на матч с Осасуной
Испания
04 июня 2023, 18:49 |
161
0

Цыганков – в основе Жироны на матч с Осасуной

Украинец выйдет на поле с первых минут

04 июня 2023, 18:49 |
161
0
Цыганков – в основе Жироны на матч с Осасуной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сегодня, 4 июня «Жирона» в матче заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Осасуной». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в основе «Жироны» на матч.

Состав «Жироны»: Гассанига, Бернанрдо, Мигель, Арнау, Давид Лопес, Ромеу, Эррера, Иван Мартин, Рикельме, Цыганков, Кастельянос

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Жирона Осасуна Виктор Цыганков Ла Лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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