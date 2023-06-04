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  4. Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 5 июня
Ролан Гаррос
04 июня 2023, 18:13 |
307
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 5 июня

В понедельник на корты Парижа выйдет Леся Цуренко

04 июня 2023, 18:13 |
307
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 5 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

5 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.

В одиночном разряде Украину представит Леся Цуренко.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Четвертый круг одиночного разряда

​Корт Сюзанн Ленглен. 3-й запуск (15:30*)
Леся Цуренко Ига Свёнтек [1]

*ориентировочное время начала матча

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Ролан Гаррос 2023 расписание Ига Свёнтек Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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