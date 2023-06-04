Ролан Гаррос04 июня 2023, 18:13 |
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 5 июня
В понедельник на корты Парижа выйдет Леся Цуренко
04 июня 2023, 18:13 |
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5 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.
В одиночном разряде Украину представит Леся Цуренко.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Четвертый круг одиночного разряда
Корт Сюзанн Ленглен. 3-й запуск (15:30*)
Леся Цуренко – Ига Свёнтек [1]
*ориентировочное время начала матча
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