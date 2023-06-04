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Ролан Гаррос
04 июня 2023, 17:44 | Обновлено 04 июня 2023, 17:50
713
1

Костюк и Русе проиграли вторым сеяным на Ролан Гаррос

Украинско-румынская пара взяла стартовый сет, но уступила американкам

04 июня 2023, 17:44 | Обновлено 04 июня 2023, 17:50
713
1
Костюк и Русе проиграли вторым сеяным на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в женском парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В третьем раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграли второму сеяному тандему ​​Кори Гауфф / Джессика Пегула​​ (США).

Ролан Гаррос. Третий круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [13] – Кори Гауфф / Джессика Пегула [2] – 7:6(4), 4:6, 2:6

Отметим, что в этому сезоне Костюк и Русе проиграли этой же паре в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме.

Далее по сетке у американок победители матча Анна Бондар / Грет Миннен – Эйжа Мухаммад / Джулиана Олмос [12].

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Джессика Пегула Марта Костюк Кори Гауфф Елена-Габриэла Русе Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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kollekciy
Дуже добре грали дівчата епізодами, можна було б і за перемогу подумати, якщо б Марта не віддала подачу з 40:0. Перші дві гри Марта добре подавала, а Русе ні, а сьогодні навпаки, в Марти пропала подача. А суперниці, на диво, аж у третьому сеті розподавалися.
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