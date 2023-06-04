Костюк и Русе проиграли вторым сеяным на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в женском парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В третьем раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграли второму сеяному тандему ​​Кори Гауфф / Джессика Пегула​​ (США).

Ролан Гаррос. Третий круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [13] – Кори Гауфф / Джессика Пегула [2] – 7:6(4), 4:6, 2:6

Отметим, что в этому сезоне Костюк и Русе проиграли этой же паре в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме.

Далее по сетке у американок победители матча Анна Бондар / Грет Миннен – Эйжа Мухаммад / Джулиана Олмос [12].