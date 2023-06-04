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  4. НЕЙМАР: «Было приятно разделить с Месси еще два года»
Франция
04 июня 2023, 16:44 |
601
1

НЕЙМАР: «Было приятно разделить с Месси еще два года»

Бразилец попрощался с партнером по команде

04 июня 2023, 16:44 |
601
1
НЕЙМАР: «Было приятно разделить с Месси еще два года»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард «ПСЖ» Неймар у себя в Инстаграме попрощался с партнером по команде Лионелем Месси, который покидает клуб:

«Брат, получилось не так, как мы думали, но мы перепробовали все. Было приятно разделить с тобой еще два года. Удачи на новом этапе и будь счастлив. Я люблю тебя».

В комментариях к посту Месси ответил Неймару:

«Спасибо Ней! Помимо всего прочего, нам было приятно снова играть вместе и делить быть. Я желаю тебе всего наилучшего. Ты прекрасный человек, и в конце концов это того стоило. Я тебя очень люблю».

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Неймар ПСЖ Лионель Месси Instagram
Источник Instagram
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Serhii P.
Два роки це гучно сказано. З тих двох років Неймар приблизно рік лікувався в себе на віллі в Бразилії граючи різні ігри та онлайн покер.
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