НЕЙМАР: «Было приятно разделить с Месси еще два года»

Форвард «ПСЖ» Неймар у себя в Инстаграме попрощался с партнером по команде Лионелем Месси, который покидает клуб:

«Брат, получилось не так, как мы думали, но мы перепробовали все. Было приятно разделить с тобой еще два года. Удачи на новом этапе и будь счастлив. Я люблю тебя».

В комментариях к посту Месси ответил Неймару:

«Спасибо Ней! Помимо всего прочего, нам было приятно снова играть вместе и делить быть. Я желаю тебе всего наилучшего. Ты прекрасный человек, и в конце концов это того стоило. Я тебя очень люблю».