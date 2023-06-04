ПСЖ всерьез настроен на Луиса Энрике

Для парижского «ПСЖ» подписание испанского тренера Луиса Энрике является приоритетной целью на ближайшее время.

Клуб под руководством Кристофа Галтье не смог добиться успехв в Лиге чемпионов, вылетев из турнира в 1/8 финала. Хотя и вновь стал чемпионом Франции. Исходя из этого, в межсезонье Галтье «ПСЖ» покинет.

В руководстве клуба считают, что идеальным кандидатом на пост нового главного тренера команды является именно Луис Энрике. Переговоры с ним уже ведутся.

Напомним, Луис Энрике с декабря прошлого года находится без работы после ухода из сборной Испании. Ранее он также тренировал «Барселону».