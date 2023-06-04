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  4. ХАВИ: «С моим контрактом не будет никаких проблем»
Испания
04 июня 2023, 15:48 |
124
0

ХАВИ: «С моим контрактом не будет никаких проблем»

Наставник «Барселоны» – о своем будущем

04 июня 2023, 15:48 |
124
0
ХАВИ: «С моим контрактом не будет никаких проблем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что продлит контракт с клубом:

«Что я ценю, так это доверие. Лапорта предложил мне продлить контракт, когда мы проиграли полуфинал Кубка Испании. Очень ценю этот жест. Замечаю чрезвычайную уверенность, работаю спокойно, с контрактом не будет никаких проблем. Мы договоримся. Надеюсь, смогу здесь работать еще много лет.

Клуб настроен оптимистично по поводу будущего, но это не окончательно. Президент очень оптимистичный человек, он всегда дает мне уверенность и чувство безопасности. Я не волнуюсь, я жду».

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Хави Барселона
Источник Relevo
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