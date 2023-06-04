ITF04 июня 2023, 15:46 | Обновлено 04 июня 2023, 16:00
399
0
Катарина Завацкая – Юлия Готовко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире серии ITF W60 в Брешии
04 июня 2023, 15:46 | Обновлено 04 июня 2023, 16:00
399
0
4 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Брешии (Италия).
В финале украинка сыграет с Юлией Готовко (№263 WTA). Время начала матча – 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли. Завацкая никогда не выигрывала соревнования такой категории, хотя побеждала на 100-тысячнике.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июня 2023, 07:55 6
«Челси» и «Ньюкасл» заинтересованы в услугах чемпиона мира 2022
Футбол | 04 июня 2023, 06:40 16
Сразу 12 команд в подвешенном состоянии
Бокс | 04.06.2023, 09:42
Теннис | 04.06.2023, 04:50
Футбол | 04.06.2023, 12:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.06.2023, 21:05 4
03.06.2023, 18:50 2
02.06.2023, 18:39 74
02.06.2023, 21:49 29
Футбол
02.06.2023, 21:05 1
03.06.2023, 22:40
04.06.2023, 02:42 3