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  4. Катарина Завацкая – Юлия Готовко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
04 июня 2023, 15:46 | Обновлено 04 июня 2023, 16:00
399
0

Катарина Завацкая – Юлия Готовко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире серии ITF W60 в Брешии

04 июня 2023, 15:46 | Обновлено 04 июня 2023, 16:00
399
0
Катарина Завацкая – Юлия Готовко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Катарина Завацкая

4 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Брешии (Италия).

В финале украинка сыграет с Юлией Готовко (№263 WTA). Время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли. Завацкая никогда не выигрывала соревнования такой категории, хотя побеждала на 100-тысячнике.

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Источник Sport.ua
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