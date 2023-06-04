Катарина Завацкая – Юлия Готовко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Брешии (Италия).

В финале украинка сыграет с Юлией Готовко (№263 WTA). Время начала матча – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли. Завацкая никогда не выигрывала соревнования такой категории, хотя побеждала на 100-тысячнике.

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