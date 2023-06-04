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  4. Тьерри АНРИ: «Месси все‑таки оставил след в истории ПСЖ»
Франция
04 июня 2023, 15:15 | Обновлено 04 июня 2023, 15:25
445
0

Тьерри АНРИ: «Месси все‑таки оставил след в истории ПСЖ»

Легендарный француз – об уходе аргентинца из «Пари Сен-Жермен»

04 июня 2023, 15:15 | Обновлено 04 июня 2023, 15:25
445
0
Тьерри АНРИ: «Месси все‑таки оставил след в истории ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий лондонского «Арсенала», каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал уход аргентинского форварда Лионеля Месси из ПСЖ.

«Давайте насладимся. Я не могу быть объективным, когда говорю о Лео Месси, потому что он помог мне выиграть Лигу чемпионов. Но он все‑таки оставил след в истории клуба», - сказал Анри.

Напомним, Анри и Месси вместе выступали за «Барселону» с 2007 по 2010 год.

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Источник Prime Video Sport
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