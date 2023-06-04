Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Денисов не узнал Януковича на глазах у Ахметова
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 14:41 | Обновлено 04 июня 2023, 15:26
1235
1

ВИДЕО. Как Денисов не узнал Януковича на глазах у Ахметова

21 год назад было снято эпическое видео, которое невозможно забыть

04 июня 2023, 14:41 | Обновлено 04 июня 2023, 15:26
1235
1
ВИДЕО. Как Денисов не узнал Януковича на глазах у Ахметова
YouTube. Александр Денисов

21 год назад, 3 июня 2002 года, донецкий «Шахтер» вплотную приблизился к первому чемпионскому титулу, обыграв дома киевское «Динамо» со счетом 2:0.

После этого для завоевания золотых медалей оставалось только обыграть аутсайдера – «Закарпатье», с чем «горняки» благополучно справились.

Репортером на том матче работал будущий директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов. После матча он хотел взять интервью у президента «Шахтера» Рината Ахметова, который был в сопровождении своих знаменитых друзей Виктора Януковича и Бориса Колесникова.

Денисов просил редактора телеканала «Украина» Марину Мефодьевну вывести его в прямой эфир, что долгое время не удавалось сделать.

«Донбасс порожняк не гонит» и «Или ты тоже меня не заметил, *****» - фразы, ушедшие в народ. Это эпическое видео просто невозможно забыть.

По иронии судьбы, в этот день Александр Денисов отмечает день рождения.

По теме:
Матч Ворскла – Шахтер начнется с 20-минутным опозданием
Металлист 1925 – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Шахтер. Стартовые составы команд
Динамо Киев Александр Денисов Ринат Ахметов Виктор Янукович (труп) Борис Колесников Шахтер Донецк в этот день выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
Бокс | 03 июня 2023, 22:46 0
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника

Усик выбрал Уайлдера

ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
Футбол | 03 июня 2023, 21:05 4
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину

Тете поиграл на любительском турнире в Киеве

ФОТО. Оккупантам передали теплый привет от Мудрика
Футбол | 04.06.2023, 13:59
ФОТО. Оккупантам передали теплый привет от Мудрика
ФОТО. Оккупантам передали теплый привет от Мудрика
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 04.06.2023, 12:00
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Ващук детально объяснил, почему вступил в ряды Национальной гвардии
Война | 04.06.2023, 11:20
Ващук детально объяснил, почему вступил в ряды Национальной гвардии
Ващук детально объяснил, почему вступил в ряды Национальной гвардии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
так заклялась сталь ))
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
04.06.2023, 07:55 6
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
02.06.2023, 23:36
Теннис
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 34
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
02.06.2023, 21:05 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
03.06.2023, 20:15 22
Футбол
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
02.06.2023, 20:32 1
Война
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
02.06.2023, 16:06 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности