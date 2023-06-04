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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 14:38 | Обновлено 04 июня 2023, 14:49
585
0

Ворскла – Шахтер. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 30-го тура УПЛ

04 июня 2023, 14:38 | Обновлено 04 июня 2023, 14:49
585
0
Ворскла – Шахтер. Стартовые составы команд
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 4 июня, пройдет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Шахтер».

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула, Скляр, Павлюк, Челядин, Кане, Степанюк, Сефери.

Запасные: Домолега, Рамирес, Крупский, Нестеренко, Фелипе, Юрченко, Кулаковский, Черныш.

«Шахтер»: Пятов – Гочолеишвили, Бондарь, Фарина, Топалов, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Тотовицкий, Крыськив, Келси.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Михайличенко, Козик, Глущенко, Тоиров, Сикан, Борячук.

Отметим, что в составе «Шахтера» дебютирует 19-летний защитник Марьян Фарина.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Шахтер».

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Источник Sport.ua
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