Ворскла – Шахтер. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 30-го тура УПЛ
В воскресенье, 4 июня, пройдет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Шахтер».
Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 15:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Ворскла»: Исенко – Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула, Скляр, Павлюк, Челядин, Кане, Степанюк, Сефери.
Запасные: Домолега, Рамирес, Крупский, Нестеренко, Фелипе, Юрченко, Кулаковский, Черныш.
«Шахтер»: Пятов – Гочолеишвили, Бондарь, Фарина, Топалов, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Тотовицкий, Крыськив, Келси.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Михайличенко, Козик, Глущенко, Тоиров, Сикан, Борячук.
Отметим, что в составе «Шахтера» дебютирует 19-летний защитник Марьян Фарина.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Шахтер».
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