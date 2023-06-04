Вингер лондонского «Челси» и сорной Украины Михаил Мудрик опубликовал фото, на котором изображена артиллерийская мина для стрельбы из миномета.

На мине написано: «Теплый привет от Мудрика М».

Отметим, что «Челси» уже заершил сезон, заняв 12 место в турнирной таблице АПЛ.