Англия04 июня 2023, 13:59 | Обновлено 04 июня 2023, 14:01
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ФОТО. Оккупантам передали теплый привет от Мудрика
Михаил опубликовал фото именной артиллерийской мины
04 июня 2023, 13:59 | Обновлено 04 июня 2023, 14:01
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Вингер лондонского «Челси» и сорной Украины Михаил Мудрик опубликовал фото, на котором изображена артиллерийская мина для стрельбы из миномета.
На мине написано: «Теплый привет от Мудрика М».
Отметим, что «Челси» уже заершил сезон, заняв 12 место в турнирной таблице АПЛ.
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