Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Оккупантам передали теплый привет от Мудрика
Англия
04 июня 2023, 13:59 | Обновлено 04 июня 2023, 14:01
1201
0

ФОТО. Оккупантам передали теплый привет от Мудрика

Михаил опубликовал фото именной артиллерийской мины

04 июня 2023, 13:59 | Обновлено 04 июня 2023, 14:01
1201
0
ФОТО. Оккупантам передали теплый привет от Мудрика
ФК Челси. Михаил Мудрик

Вингер лондонского «Челси» и сорной Украины Михаил Мудрик опубликовал фото, на котором изображена артиллерийская мина для стрельбы из миномета.

На мине написано: «Теплый привет от Мудрика М».

Отметим, что «Челси» уже заершил сезон, заняв 12 место в турнирной таблице АПЛ.

По теме:
Ващук детально объяснил, почему вступил в ряды Национальной гвардии
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 470 оккупантов, 8 танков и 10 ББМ
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Михаил Мудрик российско-украинская война
Источник Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
Теннис | 04 июня 2023, 02:42 3
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко

Видимо, WTA уж очень сильно беспокоится о здоровье Арины...

Трабзонспор предлагает Довбику соблазнительную зарплату
Футбол | 04 июня 2023, 13:03 3
Трабзонспор предлагает Довбику соблазнительную зарплату
Трабзонспор предлагает Довбику соблазнительную зарплату

За четыре года украинский форвард сможет заработать более пяти миллионов евро без учета бонусов

ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
Бокс | 03.06.2023, 21:08
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
Три интриги последнего тура УПЛ
Футбол | 04.06.2023, 06:40
Три интриги последнего тура УПЛ
Три интриги последнего тура УПЛ
Менеджер Ломаченко: «Хейни слишком напуган, чтобы выйти на реванш»
Бокс | 04.06.2023, 09:42
Менеджер Ломаченко: «Хейни слишком напуган, чтобы выйти на реванш»
Менеджер Ломаченко: «Хейни слишком напуган, чтобы выйти на реванш»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
02.06.2023, 21:05 1
Теннис
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 34
Теннис
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
03.06.2023, 21:05 4
Футбол
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
02.06.2023, 20:05 8
Теннис
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
02.06.2023, 18:39 74
Теннис
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
03.06.2023, 04:45
Футбол
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
03.06.2023, 16:08
Футбол
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
02.06.2023, 20:32 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности