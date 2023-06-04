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  4. Определена половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин
Ролан Гаррос
04 июня 2023, 22:08 |
1464
0

Определена половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин

Карлос Алькарас и Новак Джокович выиграли матчи с одинаковым счетом

04 июня 2023, 22:08 |
1464
0
Определена половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти и Карлос Алькарас

В воскресенье на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи четвертого раунда в верхней части сетки одиночного разряда у мужчин.

Карлос Алькарас и Новак Джокович уверенно выиграли свои матчи с одинаковым счетом. Стефанос Циципас тоже идет дальше.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Лоренцо Музетти [17] – 6:3, 6:2, 6:2
Стефанос Циципас [5] – Себастьян Офнер [Q] – 7:5, 6:3, 6:0

Новак Джокович [3] – Хуан Пабло Варильяс – 6:3, 6:2, 6:2
Карен Хачанов [11] – Лоренцо Сонего – 1:6, 6:4, 7:6(7), 6:1

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Стефанос Циципас [5]
Новак Джокович [3] – Карен Хачанов [11]

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Карен Хачанов Себастьян Офнер Стефанос Циципас Новак Джокович Лоренцо Сонего Лоренцо Музетти Карлос Алькарас (теннисист) Хуан-Пабло Варильяс Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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