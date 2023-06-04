Определена половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин

В воскресенье на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи четвертого раунда в верхней части сетки одиночного разряда у мужчин.

Карлос Алькарас и Новак Джокович уверенно выиграли свои матчи с одинаковым счетом. Стефанос Циципас тоже идет дальше.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Лоренцо Музетти [17] – 6:3, 6:2, 6:2

Стефанос Циципас [5] – Себастьян Офнер [Q] – 7:5, 6:3, 6:0

Новак Джокович [3] – Хуан Пабло Варильяс – 6:3, 6:2, 6:2

Карен Хачанов [11] – Лоренцо Сонего – 1:6, 6:4, 7:6(7), 6:1

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Стефанос Циципас [5]

Новак Джокович [3] – Карен Хачанов [11]