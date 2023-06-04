Определена половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин
Карлос Алькарас и Новак Джокович выиграли матчи с одинаковым счетом
В воскресенье на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи четвертого раунда в верхней части сетки одиночного разряда у мужчин.
Карлос Алькарас и Новак Джокович уверенно выиграли свои матчи с одинаковым счетом. Стефанос Циципас тоже идет дальше.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Лоренцо Музетти [17] – 6:3, 6:2, 6:2
Стефанос Циципас [5] – Себастьян Офнер [Q] – 7:5, 6:3, 6:0
Новак Джокович [3] – Хуан Пабло Варильяс – 6:3, 6:2, 6:2
Карен Хачанов [11] – Лоренцо Сонего – 1:6, 6:4, 7:6(7), 6:1
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Стефанос Циципас [5]
Новак Джокович [3] – Карен Хачанов [11]
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