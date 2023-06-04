Динамо провело все матчи 2023 года в одном комплекте формы

Киевское «Динамо» проведет матч 30 тура УПЛ с «Металлистом 1925» в белом комплекте формы.

Примечательно, что в этом календарном году столичная команда сыграет 15-й матч, во всех киевляне выходили в домашнем комлекте.

Отметим, что у «Динамо» есть три варианта игровой формы на этот сезон.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию всех матчей 30 тура УПЛ.