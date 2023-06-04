Украина. Премьер лига04 июня 2023, 09:59 |
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Динамо провело все матчи 2023 года в одном комплекте формы
У киевлян есть три варианта игровой формы на этот сезон
04 июня 2023, 09:59 |
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Киевское «Динамо» проведет матч 30 тура УПЛ с «Металлистом 1925» в белом комплекте формы.
Примечательно, что в этом календарном году столичная команда сыграет 15-й матч, во всех киевляне выходили в домашнем комлекте.
Отметим, что у «Динамо» есть три варианта игровой формы на этот сезон.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию всех матчей 30 тура УПЛ.
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Да да да да
Например фк.Львов или Руха.
Тут коментов будет больше чем под матчем Минай Заря)))))))
В замітці вказано про вибір кольорів екіпіровки футболістів команд, Динамо гратиме в білій формі із синьою смугою. Про кількість зіграних матчів киянами в цій формі жодного слова.
=
щось сайт неквапливо, але впевнено прямує до звичайної жовтої преси. На жаль...