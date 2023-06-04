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  4. Динамо провело все матчи 2023 года в одном комплекте формы
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 09:59 |
1006
8

Динамо провело все матчи 2023 года в одном комплекте формы

У киевлян есть три варианта игровой формы на этот сезон

04 июня 2023, 09:59 |
1006
8
Динамо провело все матчи 2023 года в одном комплекте формы
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проведет матч 30 тура УПЛ с «Металлистом 1925» в белом комплекте формы.

Примечательно, что в этом календарном году столичная команда сыграет 15-й матч, во всех киевляне выходили в домашнем комлекте.

Отметим, что у «Динамо» есть три варианта игровой формы на этот сезон.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию всех матчей 30 тура УПЛ.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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Умник
Мало того они их берут и стирают дома. ))))
Да да да да
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+7
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Умник
Спорт.юа вы просто лучшие. Реально ж заподозрят вас что вы работаете на Динамо, быстро делайте статистику всех клубов.)))))
Например фк.Львов или Руха.
Тут коментов будет больше чем под матчем Минай Заря)))))))
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+5
Burevestnik
кликнув на вказане джерело і прочитав там замітку про сьогоднішній матч. 
В замітці вказано про вибір кольорів екіпіровки футболістів команд, Динамо гратиме в білій формі із синьою смугою. Про кількість зіграних матчів киянами в цій формі жодного слова.
=
щось сайт неквапливо, але впевнено прямує до звичайної жовтої преси. На жаль...
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+1
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Sergey Romanchik
Экономия залог хорошего проживания в Монте Карло 
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-1
виталий жалыбин
стирали хоть?
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-2
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