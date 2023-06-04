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  4. Без Монзуль. Стали известны судейские назначения на матчи 30-го тура УПЛ
Чемпионат Украины
04 июня 2023, 05:09 |
120
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Без Монзуль. Стали известны судейские назначения на матчи 30-го тура УПЛ

VAR будет работать на двух матчах: «Ворскла» – «Шахтер» и «Днепр-1» – «Кривбасс»

04 июня 2023, 05:09 |
120
0
Без Монзуль. Стали известны судейские назначения на матчи 30-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 30–го тура УПЛ сезона–2022/2023.

30–й тур

04.06.2023

«Ворскла» – «Шахтер». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. 15.00. Арбитр – Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистенты арбитра – Чертоляс М. В. (Херсон), Шлончак С. М. (Черкассы), четвертый арбитр – Дердо О. В. (Черноморск), наблюдатель арбитража – Коваленко Г. Б. (Одесса). Арбитр ВАА – Копиевский В. В. (Кропивницкий), ассистент ВАА – Запороженко Д. И. (Запорожье), наблюдатель ВАА – Ярмолинский Л. М. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Прохорович А. В. (Сумы).

«Металлист 1925» – «Динамо». Киев. НТК им. В. М. Банникова. 15.00. Арбитр – Козыряцкий М. С. (Запорожье), ассистенты арбитра – Скрипка А. М. (Кропивницкий), Матяш В. В. (Донецк), четвертый арбитр – Иванов Ю. В. (Донецкая обл.), наблюдатель арбитража – Годулян В. И. (Одесса). Делегат УАФ – Иванченко Ю. А. (Киевская обл.). Ассистент делегата УАФ – Свистун А. В. (Чернигов).

«Минай» – «Заря». Минай. Стадион «Минай–Арена». 15.00. Арбитр – Романов В. М. (Днепр), ассистенты арбитра – Жуков А. В. (Харьков), Володин В. В. (Херсон), четвертый арбитр – Соловьян О. М. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Хиблин И. М. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Радушинский В. М. (Житомир).

«Днепр–1» – «Кривбасс». Ужгород. Стадион «Авангард». 15.00. Арбитр – Бондаренко Д. Е. (Одесса), ассистенты арбитра – Павлинов О. В. (Одесса), Сухин В. В. (Одесса), четвертый арбитр – Блавацкий Р. А. (Львов), наблюдатель арбитража – Мосейчук Ю. Ю. (Черновцы). Арбитр ВАА – Балакин М. А. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Приступа С.

«Металлист» – «Черноморец». Одесса. Стадион «Черноморец». 15.00. Арбитр – Коваленко А. А. (Полтава), ассистенты арбитра – Оганесян Д. К. (Луганск), Клименко Т. А. (Хмельницкий), четвертый арбитр – Деревинский А.О. (Хмельницкий), наблюдатель арбитража – Задиран С. М. (Днепр). Делегат УАФ – Дегтярь О. И. (Полтава).

«Рух» – «Александрия». Львов. Стадион «Арена Львов». 15.00. Арбитр – Кривушкин Д. В. (Харьков), ассистенты арбитра – Данильченко Е. А. (Луганск), Петраков Е. А. (Черкассы), четвертый арбитр – Омельченко О. В. (Славянск), наблюдатель арбитража – Труханов К. В. (Харьков). Делегат УАФ – Кучер О. М. (Ровно). Ассистент делегата УАФ – Бортник С. М. (Харьков).

«Верес» – «Ингулец». Ровно. Стадион «Авангард». 15.00. Арбитр – Новохатний В. В. (Черкассы), ассистенты арбитра – Куцев В. А. (Киевская обл.), Высоцкий В. А. (Запорожье), четвертый арбитр – Панчишин Д. И. (Харьков), наблюдатель арбитража – Шмигельский О. В. (Львов). Делегат УАФ – Задорожняк С. Г. (Черновцы).

«Колос» – «Львов». Ковалевка. Стадион «Колос». 15.00. Арбитр – Кубряк Д. В. (Одесса), ассистенты арбитра – Трехлеб Я. М. (Днепр), Жарый В. В. (Днепропетровская обл.), четвертый арбитр – Абдула А. Б. (Харьков), наблюдатель арбитража – Плужник О. О. (Харьков). Делегат УАФ – Бухаленков С. А. (Киев).

Все матчи последнего 30–го тура УПЛ состоятся 4 июня и начнутся в 15.00.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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