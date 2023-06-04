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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 01:15 |
36
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня

Важные события во всех видах спорта

04 июня 2023, 01:15 |
36
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
ФК Шахтер

В воскресенье, 4 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Ворскла – Шахтер

Favbet 3.94 – 4.10 – 1.82

15:00 Днепр-1 – Кривбасс

Favbet 1.43 – 4.60 – 7.20

15:00 Металлист 1925 – Динамо

Favbet 6.90 – 4.70 – 1.45

19:30 Реал Мадрид – Атлетик

Favbet 1.89 – 4.04 – 4.18

22:00 Сельта – Барселона

Favbet 2.75 – 3.74 – 2.60

ТЕННИС

15:30 Элина Свитолина – Дарья Касаткина

Favbet 2.40 – 1.58

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Источник Sport.ua
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