СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня

В воскресенье, 4 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Ворскла – Шахтер

3.94 – 4.10 – 1.82

15:00 Днепр-1 – Кривбасс

1.43 – 4.60 – 7.20

15:00 Металлист 1925 – Динамо

6.90 – 4.70 – 1.45

19:30 Реал Мадрид – Атлетик

1.89 – 4.04 – 4.18

22:00 Сельта – Барселона

2.75 – 3.74 – 2.60

ТЕННИС

15:30 Элина Свитолина – Дарья Касаткина

2.40 – 1.58