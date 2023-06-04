Украина. Премьер лига04 июня 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Важные события во всех видах спорта
04 июня 2023, 01:15 |
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В воскресенье, 4 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Ворскла – Шахтер
15:00 Днепр-1 – Кривбасс
15:00 Металлист 1925 – Динамо
19:30 Реал Мадрид – Атлетик
22:00 Сельта – Барселона
ТЕННИС
15:30 Элина Свитолина – Дарья Касаткина
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