Леся ЦУРЕНКО: «Дальше – Свентек. Одно из самых больших испытаний в туре»
Украинка готовится к битве с первой ракеткой
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос, обыграв Бьянку Андрееску. Далее на пути Цуренко будет первая ракетка мира Ига Свентек.
«Бьянка – очень опасная соперница, она чемпионка турнира Grand Slam, знает, как играть на таких стадиях, поэтому перед матчем я была очень собрана. У меня был хороший план на игру, так что я максимально придерживалась его и счастлива, что смогла показать на корте именно то, что хотела. Конечно, это очень приятно играть на этом корте, столько зрителей смотрели этот матч, я хочу поблагодарить всех, кто пришел и поддержал меня».
«Лучше ли, что я сегодня сыграла лишь час накануне следующего матча против Иги Cвентек? Да, это одно из самых больших испытаний в туре. Она – первая ракетка мира, она специализируется на грунте, недавно мы встречались, и это был не очень хороший матч. То есть, он был хороший, но Ига слишком уж хороший игрок».
«Но я действительно приятно взволнована, что сыграю с ней, это хорошее испытание и отличная возможность улучшить свою игру», – сказала Цуренко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко - об очередном приходе Мирона Маркевича в Карпаты
Сергей Булеца и Владимир Бражко покинут луганскую команду