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  4. Леся ЦУРЕНКО: «Дальше – Свентек. Одно из самых больших испытаний в туре»
Ролан Гаррос
03 июня 2023, 23:11 |
933
2

Леся ЦУРЕНКО: «Дальше – Свентек. Одно из самых больших испытаний в туре»

Украинка готовится к битве с первой ракеткой

03 июня 2023, 23:11 |
933
2
Леся ЦУРЕНКО: «Дальше – Свентек. Одно из самых больших испытаний в туре»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос, обыграв Бьянку Андрееску. Далее на пути Цуренко будет первая ракетка мира Ига Свентек.

«Бьянка – очень опасная соперница, она чемпионка турнира Grand Slam, знает, как играть на таких стадиях, поэтому перед матчем я была очень собрана. У меня был хороший план на игру, так что я максимально придерживалась его и счастлива, что смогла показать на корте именно то, что хотела. Конечно, это очень приятно играть на этом корте, столько зрителей смотрели этот матч, я хочу поблагодарить всех, кто пришел и поддержал меня».

«Лучше ли, что я сегодня сыграла лишь час накануне следующего матча против Иги Cвентек? Да, это одно из самых больших испытаний в туре. Она – первая ракетка мира, она специализируется на грунте, недавно мы встречались, и это был не очень хороший матч. То есть, он был хороший, но Ига слишком уж хороший игрок».

«Но я действительно приятно взволнована, что сыграю с ней, это хорошее испытание и отличная возможность улучшить свою игру», – сказала Цуренко.

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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 4 июня
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Леся Цуренко Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2023
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 2
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Volodymyr Shcherbyna
той випадок , коли вони обидві наші....Леся завжди була , а Іга під час війни нашою стала 
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+7
Nostradamus
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+2
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