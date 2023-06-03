Леся ЦУРЕНКО: «Дальше – Свентек. Одно из самых больших испытаний в туре»

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос, обыграв Бьянку Андрееску. Далее на пути Цуренко будет первая ракетка мира Ига Свентек.

«Бьянка – очень опасная соперница, она чемпионка турнира Grand Slam, знает, как играть на таких стадиях, поэтому перед матчем я была очень собрана. У меня был хороший план на игру, так что я максимально придерживалась его и счастлива, что смогла показать на корте именно то, что хотела. Конечно, это очень приятно играть на этом корте, столько зрителей смотрели этот матч, я хочу поблагодарить всех, кто пришел и поддержал меня».

«Лучше ли, что я сегодня сыграла лишь час накануне следующего матча против Иги Cвентек? Да, это одно из самых больших испытаний в туре. Она – первая ракетка мира, она специализируется на грунте, недавно мы встречались, и это был не очень хороший матч. То есть, он был хороший, но Ига слишком уж хороший игрок».

«Но я действительно приятно взволнована, что сыграю с ней, это хорошее испытание и отличная возможность улучшить свою игру», – сказала Цуренко.