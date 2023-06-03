Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 4 июня
В воскресенье на корты Парижа выйдут две украинки
4 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.
В воскресенье на корты Парижа выйдут две украинки, которые будут играть в одиночном и парных разрядах.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Четвертый круг одиночного разряда
Корт Сюзанн Ленглен. 3-й запуск (15:30*)
Элина Свитолина [SR] – Дарья Касаткина [9]
Ролан Гаррос. Третий круг парного разряда
Корт Симон Матье. 3-й запуск (15:00*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [13] – Кори Гауфф / Джессика Пегула [2]
Ролан Гаррос. Второй круг микста
Корт №14. 5-й запуск (18:00*)
Марта Костюк / Марсело Аревало [7] – Сторм Хантер / Джон Пирс
*ориентировочное время начала матчей
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