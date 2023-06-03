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Ролан Гаррос
03 июня 2023, 22:50 | Обновлено 03 июня 2023, 23:07
499
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 4 июня

В воскресенье на корты Парижа выйдут две украинки

03 июня 2023, 22:50 | Обновлено 03 июня 2023, 23:07
499
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 4 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

4 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.

В воскресенье на корты Парижа выйдут две украинки, которые будут играть в одиночном и парных разрядах.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Четвертый круг одиночного разряда

​Корт Сюзанн Ленглен. 3-й запуск (15:30*)
Элина Свитолина [SR] – Дарья Касаткина [9]

Ролан Гаррос. Третий круг парного разряда

Корт Симон Матье. 3-й запуск (15:00*)
Марта Костюк / ​ Елена-Габриэла Русе [13] – Кори Гауфф / Джессика Пегула [2]

Ролан Гаррос. Второй круг микста

Корт №14. 5-й запуск (18:00*)
Марта Костюк / Марсело Аревало [7] – Сторм Хантер / Джон Пирс

*ориентировочное время начала матчей

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Источник Sport.ua
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