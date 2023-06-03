Анатолий ТРУБИН: «С Реалом играть легче, чем с Боруссией М или Лейпцигом»
Вратарь оценил еврокубковых соперников
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин, оценивая еврокубковых соперников команды за последние годы, выделяет не «Реал», а в основном немецких противников.
«С «Боруссией» Менхенгладбах было тяжелее всего, с «Фейенордом», с «Лейпцигом». Они нас уверенно победили. Еще было с «Ромой» в Лиге Европы тяжело».
«Даже с «Реалом» играть легче. У них высочайшее мастерство, но они играют и дают играть нам. И у нас лучше с «Реалом» выходит, чем с силовыми командами, которые используют прессинг. С немецкими командами неудобно очень».
«И счет в этих матчах вы сами помните», — сказал Трубин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Никто не хочет в переходные матчи
Одна из фавориток досрочно прекратила борьбу
Но! Как бы там что не говорил Трубин, но даже с тем же Реалом было столько ударов в его сторону, что как там не было разгрома, не понятно. Вот что что, а Трубин или как-то чутьем, или ему везет, но всегда выбирает ту позицию куда летит мяч. Почти все в него или мимо ворот летело!