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Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 20:45 |
386
1

Анатолий ТРУБИН: «С Реалом играть легче, чем с Боруссией М или Лейпцигом»

Вратарь оценил еврокубковых соперников

03 июня 2023, 20:45 |
386
1
Анатолий ТРУБИН: «С Реалом играть легче, чем с Боруссией М или Лейпцигом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин, оценивая еврокубковых соперников команды за последние годы, выделяет не «Реал», а в основном немецких противников.

«С «Боруссией» Менхенгладбах было тяжелее всего, с «Фейенордом», с «Лейпцигом». Они нас уверенно победили. Еще было с «Ромой» в Лиге Европы тяжело».

«Даже с «Реалом» играть легче. У них высочайшее мастерство, но они играют и дают играть нам. И у нас лучше с «Реалом» выходит, чем с силовыми командами, которые используют прессинг. С немецкими командами неудобно очень».

«И счет в этих матчах вы сами помните», — сказал Трубин.

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Remark
Скажем так, или перефразируем слова Трубина, - Шахтеру легче играть с теми командами, у которых полное превосходство по всем пунктам! Если с какой-то командой +/- равные шансы и есть возможности играть, а не сидеть в защите и ловить свой шанс в контратаке, то тут для Шахтера и выходит ловушка. В таких случаях они меньше уделяют игроков для защиты и поэтому чаще пропускают.
Но! Как бы там что не говорил Трубин, но даже с тем же Реалом было столько ударов в его сторону, что как там не было разгрома, не понятно. Вот что что, а Трубин или как-то чутьем, или ему везет, но всегда выбирает ту позицию куда летит мяч. Почти все в него или мимо ворот летело!
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