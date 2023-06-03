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  4. Не успели по срокам. Верес не получит VAR на важный матч против Ингульца
Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 19:48 |
330
1

Не успели по срокам. Верес не получит VAR на важный матч против Ингульца

Никто не хочет в переходные матчи

03 июня 2023, 19:48 |
330
1
Не успели по срокам. Верес не получит VAR на важный матч против Ингульца
УАФ

По информации СМИ, «Верес» на платной основе заказал VAR на ключевой матч последнего тура УПЛ против «Ингульца», однако получил отказ.

Регламент указывает, что клуб должен подать заявку за две недели до матча, тогда как «Верес» это сделал за 9 дней до игры. Якобы по этой причине был получен отказ.

«Ингулец» (31 пункт) и «Верес» (28) находятся в зоне переходных матчей, поэтому игра является ключевой в борьбе за выживание в УПЛ.

Ранее тренер «Вереса» Юрий Вирт выразил опасения по поводу судейства в этой встрече. Матч состоится 4 июня, начало в 15:00.

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Источник ТаТоТаке
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avk2307
Треба було ремонт коробки на другому автобусі пропонувати
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