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03 июня 2023, 18:58 |
973
1

Женская ЛЧ. Барселона с красивым камбэком обыграла Вольфсбург в финале

Второй титул для каталонских футболисток

03 июня 2023, 18:58 |
973
1
Женская ЛЧ. Барселона с красивым камбэком обыграла Вольфсбург в финале
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся финал женской Лиги чемпионов, в котором сыграли «Барселона» и «Вольфсбург».

Каталонские девушки были фаворитками, однако «Вольфсбург» в первом тайме оформил два гола и имел все шансы победить. Но во втором тайме «Барселона» перевернула ситуацию.

Команда забила трижды и выиграла cвой второй титул Лиги чемпионов.

Женская Лига чемпионов. Финал

Барселона - Вольфсбург 3:2
Голы: Гутьеррес, 48, 50, Ролфо, 70 - Пайор, 3, Попп, 37

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Барселона Вольфсбург
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Злий Глобинець
Подивився цей матч. Швидкості та якість комбінацій звісно. не ті, що в чоловічому футболі. Але когось із наших аутсайдерів УПЛ ці фіналістки б точно обіграли. 
Матч то цікавий, інтригуючий, з суперкамбеком, от тільки коментаторки виявились поганенькими. Ні експресії. ні бурі емоцій, коментували все дійство нудним тоном. Складалося враження, що самими коментаторкам було нецікаво.
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