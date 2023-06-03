Другие новости03 июня 2023, 18:58 |
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Женская ЛЧ. Барселона с красивым камбэком обыграла Вольфсбург в финале
Второй титул для каталонских футболисток
03 июня 2023, 18:58 |
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Состоялся финал женской Лиги чемпионов, в котором сыграли «Барселона» и «Вольфсбург».
Каталонские девушки были фаворитками, однако «Вольфсбург» в первом тайме оформил два гола и имел все шансы победить. Но во втором тайме «Барселона» перевернула ситуацию.
Команда забила трижды и выиграла cвой второй титул Лиги чемпионов.
Женская Лига чемпионов. Финал
Барселона - Вольфсбург 3:2
Голы: Гутьеррес, 48, 50, Ролфо, 70 - Пайор, 3, Попп, 37
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Матч то цікавий, інтригуючий, з суперкамбеком, от тільки коментаторки виявились поганенькими. Ні експресії. ні бурі емоцій, коментували все дійство нудним тоном. Складалося враження, що самими коментаторкам було нецікаво.