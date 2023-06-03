Женская ЛЧ. Барселона с красивым камбэком обыграла Вольфсбург в финале

Состоялся финал женской Лиги чемпионов, в котором сыграли «Барселона» и «Вольфсбург».

Каталонские девушки были фаворитками, однако «Вольфсбург» в первом тайме оформил два гола и имел все шансы победить. Но во втором тайме «Барселона» перевернула ситуацию.

Команда забила трижды и выиграла cвой второй титул Лиги чемпионов.

Женская Лига чемпионов. Финал

Барселона - Вольфсбург 3:2

Голы: Гутьеррес, 48, 50, Ролфо, 70 - Пайор, 3, Попп, 37