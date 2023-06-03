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Италия
03 июня 2023, 19:13 |
1106
2

Завтра будет прощание. Ибрагимович покидает Милан

Клуб устроит церемонию прощания

03 июня 2023, 19:13 |
1106
2
Завтра будет прощание. Ибрагимович покидает Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» окончательно решил не продлевать контракт форварда Златана Ибрагимовича, который покидает клуб.

Завтра команда в матче последнего тура чемпионата устроит шведу прощальную церемонию на Сан-Сиро.

Ожидается, что 41-летний Златан не завершит карьеру, а продолжит выступления в «Монце». В составе «Милана» Ибрагимович в прошлом сезоне стал чемпионом Италии.

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Милан Златан Ибрагимович чемпионат Италии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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inoj
Все ж таки шкода, що в футболі не існує почесного Золотого м'яча, по типу почесного Оскара, яким могли б нагороджувати тих, хто протягом кар'єри показував видатний футбол, але не пощастило отримати цю нагороду з тих чи інших причин.. Як, наприклад Мальдіні, Іньєста, Бергкамп, Анрі та інші.. На мій погляд Ібрагімович цілком заслуговує на таку почесну нагороду.
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