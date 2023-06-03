Италия03 июня 2023, 19:13 |
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Завтра будет прощание. Ибрагимович покидает Милан
Клуб устроит церемонию прощания
03 июня 2023, 19:13 |
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» окончательно решил не продлевать контракт форварда Златана Ибрагимовича, который покидает клуб.
Завтра команда в матче последнего тура чемпионата устроит шведу прощальную церемонию на Сан-Сиро.
Ожидается, что 41-летний Златан не завершит карьеру, а продолжит выступления в «Монце». В составе «Милана» Ибрагимович в прошлом сезоне стал чемпионом Италии.
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Комментарии 2
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Все ж таки шкода, що в футболі не існує почесного Золотого м'яча, по типу почесного Оскара, яким могли б нагороджувати тих, хто протягом кар'єри показував видатний футбол, але не пощастило отримати цю нагороду з тих чи інших причин.. Як, наприклад Мальдіні, Іньєста, Бергкамп, Анрі та інші.. На мій погляд Ібрагімович цілком заслуговує на таку почесну нагороду.
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