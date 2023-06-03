Завтра будет прощание. Ибрагимович покидает Милан

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» окончательно решил не продлевать контракт форварда Златана Ибрагимовича, который покидает клуб.

Завтра команда в матче последнего тура чемпионата устроит шведу прощальную церемонию на Сан-Сиро.

Ожидается, что 41-летний Златан не завершит карьеру, а продолжит выступления в «Монце». В составе «Милана» Ибрагимович в прошлом сезоне стал чемпионом Италии.