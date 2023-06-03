Петраков снова вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии

Главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков объявил список игроков на ближайшие матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2024 с Уэльсом и Латвей.

В списке фигурируют четыре игрока, которые выступают в чемпионате россии:

Наир Тикнизян – «локомотив» (москва, россия)

Георгий Арутюнян – «краснодар-2» (россия)

Эдуард Сперцян – «краснодар» (россия)

Хорен Байрамян – «ростов» (россия)

Ранее Петраков вызывал этих же футболистов в национальную команду Армении в марте 2023 года на подготовку к матчу с Турцией.

Александр Петраков является экс-наставником сборной Украины по футболу. Он возглавлял «сине-желтых» с 2021 по 2022 год.

16 июня Армения на выезде сыграет с Уэльсом, а 19 июня – дома против Латвии.