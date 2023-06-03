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  4. Петраков снова вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии
Чемпионат Европы
03 июня 2023, 15:37 |
382
3

Петраков снова вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии

Армения будет готовиться к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2024 с Уэльсом и Латвией

03 июня 2023, 15:37 |
382
3
Петраков снова вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии
Twitter. Александр Петраков

Главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков объявил список игроков на ближайшие матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2024 с Уэльсом и Латвей.

В списке фигурируют четыре игрока, которые выступают в чемпионате россии:

  • Наир Тикнизян – «локомотив» (москва, россия)
  • Георгий Арутюнян – «краснодар-2» (россия)
  • Эдуард Сперцян – «краснодар» (россия)
  • Хорен Байрамян – «ростов» (россия)

Ранее Петраков вызывал этих же футболистов в национальную команду Армении в марте 2023 года на подготовку к матчу с Турцией.

Александр Петраков является экс-наставником сборной Украины по футболу. Он возглавлял «сине-желтых» с 2021 по 2022 год.

16 июня Армения на выезде сыграет с Уэльсом, а 19 июня – дома против Латвии.

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Александр Петраков сборная Армении по футболу Евро-2024 Эдуард Сперцян Хорен Байрамян Наир Тикнизян Георгий Арутюнян заявка сборная Уэльса по футболу сборная Латвии по футболу
Источник Федерация футбола Армении
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Комментарии 3
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Remark
И шо? Почему в сб. Армении не могут вызываться игроки с чемпионата оркостана? У них войны между собой нет, они типа кореша, и т.д. 
Тут вопрос в другом: как Петраков зная отношение армян, их правительства и т.д. к россии мог пойти тренировать сборную Армении? 
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+2
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Сергей Тимченко
Ну и что?Ау,проснитесь,Петраков тренер сборной Армении,может вызывать кого угодно.Даже не стоит обсуждения....осуждения.
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0
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