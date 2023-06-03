Петраков снова вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии
Армения будет готовиться к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2024 с Уэльсом и Латвией
Главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков объявил список игроков на ближайшие матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2024 с Уэльсом и Латвей.
В списке фигурируют четыре игрока, которые выступают в чемпионате россии:
- Наир Тикнизян – «локомотив» (москва, россия)
- Георгий Арутюнян – «краснодар-2» (россия)
- Эдуард Сперцян – «краснодар» (россия)
- Хорен Байрамян – «ростов» (россия)
Ранее Петраков вызывал этих же футболистов в национальную команду Армении в марте 2023 года на подготовку к матчу с Турцией.
Александр Петраков является экс-наставником сборной Украины по футболу. Он возглавлял «сине-желтых» с 2021 по 2022 год.
16 июня Армения на выезде сыграет с Уэльсом, а 19 июня – дома против Латвии.
🇦🇲 Armenian national team head coach Oleksandr Petrakov announced the list of Armenian National Team players.#EURO2024 #Armenia #Հայաստան #ArmeniaNT #WALARM🏴🇦🇲 #ARMLVA🇦🇲🇱🇻 pic.twitter.com/1aq887f8k6— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) June 3, 2023
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Тут вопрос в другом: как Петраков зная отношение армян, их правительства и т.д. к россии мог пойти тренировать сборную Армении?