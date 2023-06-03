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Украина
03 июня 2023, 15:23 |
1003
0

На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки

Анна Запорожанова лишилась сына из-за российской агрессии

03 июня 2023, 15:23 |
1003
0
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
Остап и Анна Запорожанова

Федерация тенниса Украины сообщила, что на войне против россии погиб сын бывшей теннисистки Анны Запорожановой.

21-летний Остап погиб 2 июня на донецком направлении. Накануне был ровно год, как парень пошел добровольцем защищать Украину, через месяц ему должно было исполниться 22 года.

Запорожанова является Мастером спорта Украины, финалисткой двух парных турниров на уровне WTA, победительницей 9 турниров ITF, участницей Олимпийских игр 2000 года и бывшей участницей сборной Украины по теннису на Кубке Федерации.

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смерть российско-украинская война
Источник Федерация тенниса Украины
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