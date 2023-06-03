ITF03 июня 2023, 15:35 |
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Катарина Завацкая – Юлия Риера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала 60-тысячника в Брешии
03 июня 2023, 15:35 |
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3 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 218) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Брешии (Италия).
В 1/2 финала 60-тысячника украинка встретится с Юлией Риерой (Аргентина, WTA 150). Поединок состоится 2-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча девушек.
В финале турнира победительница встречи сыграет с Анджелой Фита Болуда (Испания, WTA 289) или Юлией Готовко (WTA 263).
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