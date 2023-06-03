Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катарина Завацкая – Юлия Риера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
03 июня 2023, 15:35 |
400
0

Катарина Завацкая – Юлия Риера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала 60-тысячника в Брешии

03 июня 2023, 15:35 |
400
0
Катарина Завацкая – Юлия Риера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

3 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 218) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Брешии (Италия).

В 1/2 финала 60-тысячника украинка встретится с Юлией Риерой (Аргентина, WTA 150). Поединок состоится 2-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча девушек.

В финале турнира победительница встречи сыграет с Анджелой Фита Болуда (Испания, WTA 289) или Юлией Готовко (WTA 263).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF, одолев шестую сеяную
Катарина Завацкая – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Завацкая пробилась в 1/4 финала 60-тысячника ITF в Италии
Юлия Риера ITF Брешия Катарина Завацкая смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
Футбол | 02 июня 2023, 16:19 7
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»

Наставник «матрасников» – о пикантной статистике

Элина СВИТОЛИНА: «Помню, как в детстве смотрела финал Агасси – Медведев»
Теннис | 02 июня 2023, 23:27 12
Элина СВИТОЛИНА: «Помню, как в детстве смотрела финал Агасси – Медведев»
Элина СВИТОЛИНА: «Помню, как в детстве смотрела финал Агасси – Медведев»

Украинка рассказала, какой теннисный матч был для нее самым запоминающимся

Элина СВИТОЛИНА: «Почему не жмем руку россиянам? Это позиция украинцев»
Теннис | 02.06.2023, 23:10
Элина СВИТОЛИНА: «Почему не жмем руку россиянам? Это позиция украинцев»
Элина СВИТОЛИНА: «Почему не жмем руку россиянам? Это позиция украинцев»
КВАРЦЯНЫЙ: «Может, через год Мудрик будет в топ-10 Европы или мира»
Футбол | 03.06.2023, 08:15
КВАРЦЯНЫЙ: «Может, через год Мудрик будет в топ-10 Европы или мира»
КВАРЦЯНЫЙ: «Может, через год Мудрик будет в топ-10 Европы или мира»
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Теннис | 02.06.2023, 18:39
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
01.06.2023, 13:42 19
Теннис
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
02.06.2023, 16:06 1
Футбол
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
01.06.2023, 19:38 45
Футбол
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
02.06.2023, 09:45 1
Теннис
Майкл Хантер рассказал, почему Фьюри уклонился от боя с Усиком
Майкл Хантер рассказал, почему Фьюри уклонился от боя с Усиком
02.06.2023, 14:05 1
Бокс
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
02.06.2023, 23:36
Теннис
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
02.06.2023, 05:10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
01.06.2023, 21:27 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности