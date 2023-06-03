КВАРЦЯНЫЙ: «Может, через год Мудрик будет в топ-10 Европы или мира»
Экс-тренер – о потенциале украинского полузащитника
Бывший наставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный высказал мнением о лучших украинских футболистах, а также прокомментировал ситуацию, в которой сейчас в «Челси» находится украинец Михаил Мудрик.
«Топ-5 лучших футболистов Украины? Довбик, Бондаренко, Забарный, Миколенко, Цыганков.
Где-то забыл Мудрика? Мудрик не входит в эту группу. Он мало играет. Может, через год он будет в десятке лучших игроков Европы или мира. У него для этого есть потенциал. Но пока он мало играет, поэтому говорим о тех футболистах, которые имеют большое количество матчей за свой клуб», – заявил Кварцяный.
22-летний Мудрик во всех турнирах сезона-2022/2023 провел за «Челси» 17 матчей, отдал две голевые передачи.
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