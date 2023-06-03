Италия03 июня 2023, 05:05 | Обновлено 03 июня 2023, 05:08
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июня
Важные события во всех видах спорта
03 июня 2023, 05:05 | Обновлено 03 июня 2023, 05:08
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В субботу, 3 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:30 Торино – Интер
22:00 ПСЖ – Клермон
ТЕННИС
15:30 Бьянка Андрееску – Леся Цуренко
16:15 Ига Свентек – Синьюй Ван
ВОЛЕЙБОЛ
21:00 Бельгия – Украина
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