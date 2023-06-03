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Италия
03 июня 2023, 05:05 | Обновлено 03 июня 2023, 05:08
87
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июня

Важные события во всех видах спорта

03 июня 2023, 05:05 | Обновлено 03 июня 2023, 05:08
87
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Торино – Интер

Favbet 2.70 – 3.58 – 2.72

22:00 ПСЖ – Клермон

Favbet 1.25 – 7.40 – 12.00

ТЕННИС

15:30 Бьянка Андрееску – Леся Цуренко

Favbet 1.73 – 2.11

16:15 Ига Свентек – Синьюй Ван

Favbet 1.01 – 19.00

ВОЛЕЙБОЛ

21:00 Бельгия – Украина

Favbet 3.88 – 1.23

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Источник Sport.ua
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