СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июня

В субботу, 3 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Торино – Интер

2.70 – 3.58 – 2.72

22:00 ПСЖ – Клермон

1.25 – 7.40 – 12.00

ТЕННИС

15:30 Бьянка Андрееску – Леся Цуренко

1.73 – 2.11

16:15 Ига Свентек – Синьюй Ван

1.01 – 19.00

ВОЛЕЙБОЛ

21:00 Бельгия – Украина

3.88 – 1.23