Интер нашел нового титульного спонсора на финал Лиги чемпионов

Миланский «Интер» официально сообщил о начале сотрудничества с известной кинокомпанией «Paramount Pictures». Компания будет титульным спонсором клуба в двух заключительных матчах сезона – поединке Серии А против «Торино» (3 июня) и финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (10 июня).

За эти два матча «Интер» получит от «Paramount Pictures» 9 миллионов евро. Со следующего сезона логотип компании будет расположен на спине футболок, ниже игровых номеров.

Место титульного спонсора «Интера» стало вакантным в начале мая, когда с футболок клуба убрали логотип «Digitalbits». У компании возникли финансовые проблемы, и она не заплатила предусмотренных по контракту 25 миллионов евро за сезон. Добиваться выплаты этой суммы «Интер» намерен в судебном порядке.

Одновременно «Интер» занят поисками нового титульного спонсора на следующий сезон. Два главных претендента – авиакомпании «Turkish Airlines» и «Qatar Airways».