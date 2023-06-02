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  4. Интер нашел нового титульного спонсора на финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 июня 2023, 20:20 |
892
0

Интер нашел нового титульного спонсора на финал Лиги чемпионов

Клуб начал сотрудничество с «Paramount Pictures»

02 июня 2023, 20:20 |
892
0
Интер нашел нового титульного спонсора на финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» официально сообщил о начале сотрудничества с известной кинокомпанией «Paramount Pictures». Компания будет титульным спонсором клуба в двух заключительных матчах сезона – поединке Серии А против «Торино» (3 июня) и финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (10 июня).

За эти два матча «Интер» получит от «Paramount Pictures» 9 миллионов евро. Со следующего сезона логотип компании будет расположен на спине футболок, ниже игровых номеров.

Место титульного спонсора «Интера» стало вакантным в начале мая, когда с футболок клуба убрали логотип «Digitalbits». У компании возникли финансовые проблемы, и она не заплатила предусмотренных по контракту 25 миллионов евро за сезон. Добиваться выплаты этой суммы «Интер» намерен в судебном порядке.

Одновременно «Интер» занят поисками нового титульного спонсора на следующий сезон. Два главных претендента – авиакомпании «Turkish Airlines» и «Qatar Airways».

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Источник ФК Интер
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