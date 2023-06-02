Людмила Киченок успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос 2023

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В первом раунде соревнований украинка и ее напарник Мэттью Эбден (Австралия) в трех сетах обыграли тандем Ена Сибахара (Япония) / Джексон Витроу (США) за 1 час и 18 минут.

Ролан Гаррос 2023. Микст. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мэттью Эбден (Австралия) – Ена Сибахара (Япония) / Джексон Витроу (США) – 6:4, 3:6, [10:5]

Лучшим результатом Киченок на Ролан Гаррос в смешанном парном разряде является 2-й раунд (2019, 2022).

Во втором раунде украинско-австралийская пара сыграет против дуэта Эйша Мухаммад / Ллойд Гласпулл.