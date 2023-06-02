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  4. Людмила Киченок успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос 2023
Ролан Гаррос
02 июня 2023, 18:31 |
762
0

Людмила Киченок успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос 2023

Украинка и Мэттью Эбден в трех сетах выиграли у тандема Ена Сибахара / Джексон Витроу

02 июня 2023, 18:31 |
762
0
Людмила Киченок успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос 2023
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В первом раунде соревнований украинка и ее напарник Мэттью Эбден (Австралия) в трех сетах обыграли тандем Ена Сибахара (Япония) / Джексон Витроу (США) за 1 час и 18 минут.

Ролан Гаррос 2023. Микст. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мэттью Эбден (Австралия) – Ена Сибахара (Япония) / Джексон Витроу (США) – 6:4, 3:6, [10:5]

Лучшим результатом Киченок на Ролан Гаррос в смешанном парном разряде является 2-й раунд (2019, 2022).

Во втором раунде украинско-австралийская пара сыграет против дуэта Эйша Мухаммад / Ллойд Гласпулл.

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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 3 июня
Мэттью Эбден Ена Сибахара Джексон Витроу Людмила Киченок Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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