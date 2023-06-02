С Гави и Ольмо. Заявка Испании на Лигу наций

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте определился с заявкой из 23 игроков на Финал четырех лиги наций. 15 июня в полуфинале сыграет с Италией, в финале «Фурия роха» может сыграть с победителем матча Хорватия – Нидерланды.

Заявка сборной Испании:

Вратари: Унаи Симон «(Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Давид Райя («Брентфорд»);

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Давид Гарсия («Осасуна»), Жорди Альба («Барселона»), Хуан Бернат («ПСЖ»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Микель Мерино, Мартин Субименди (оба – «Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Серхио Каналес («Бетис»);

Нападающие: Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Эспаньол»), Родриго («Лидс»), Марко Асенсио («Реал»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»).