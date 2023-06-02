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Лига наций
02 июня 2023, 18:19 |
64
0

С Гави и Ольмо. Заявка Испании на Лигу наций

Луис Де ла Фуэнте вызвал 23 игроков

02 июня 2023, 18:19 |
64
0
С Гави и Ольмо. Заявка Испании на Лигу наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте определился с заявкой из 23 игроков на Финал четырех лиги наций. 15 июня в полуфинале сыграет с Италией, в финале «Фурия роха» может сыграть с победителем матча Хорватия – Нидерланды.

Заявка сборной Испании:

Вратари: Унаи Симон «(Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Давид Райя («Брентфорд»);

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Давид Гарсия («Осасуна»), Жорди Альба («Барселона»), Хуан Бернат («ПСЖ»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Микель Мерино, Мартин Субименди (оба – «Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Серхио Каналес («Бетис»);

Нападающие: Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Эспаньол»), Родриго («Лидс»), Марко Асенсио («Реал»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»).

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сборная Испании по футболу Лига наций
Источник RFEF
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