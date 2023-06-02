Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова Гвардиолы и тен Хага перед финалом Кубка Англии
Англия
02 июня 2023, 18:00 | Обновлено 02 июня 2023, 18:05
410
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы и тен Хага перед финалом Кубка Англии

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

02 июня 2023, 18:00 | Обновлено 02 июня 2023, 18:05
410
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и тен Хага перед финалом Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В субботу, 3 июня, на легендарном стадионе «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии по футболу сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главных тренеров клубов Пепа Гвардиолы и Эрика тен Хага.

По теме:
Барселона предложила контракт Гюндогану
Принес извинения. УЕФА не отберет у Марциняка финал Лиги чемпионов
Рафаэль ВАРАН: «Манчестер Юнайтед не боится Холанда»
Эрик тен Хаг Пеп Гвардиола видео Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
Футбол | 02 июня 2023, 16:19 3
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»

Наставник «матрасников» – о пикантной статистике

Днепр-1 не отреагировал на предложение Кривбасса сыграть в Днепре
Футбол | 02 июня 2023, 15:59 0
Днепр-1 не отреагировал на предложение Кривбасса сыграть в Днепре
Днепр-1 не отреагировал на предложение Кривбасса сыграть в Днепре

Днепряне хорошо себя чувствуют в Ужгороде

Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Теннис | 01.06.2023, 21:41
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Теннис | 02.06.2023, 09:45
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
Футбол | 02.06.2023, 10:13
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
31.05.2023, 20:47 30
Теннис
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
02.06.2023, 08:33 5
Футбол
Кристоф Галтье: Лионель Месси покидает ПСЖ
Кристоф Галтье: Лионель Месси покидает ПСЖ
01.06.2023, 14:57 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
01.06.2023, 21:27 49
Футбол
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
01.06.2023, 13:42 18
Теннис
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
01.06.2023, 10:10 10
Футбол
Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
01.06.2023, 21:22 7
Теннис
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
31.05.2023, 17:47 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности