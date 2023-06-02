Англия02 июня 2023, 18:00 | Обновлено 02 июня 2023, 18:05
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ВИДЕО. Слова Гвардиолы и тен Хага перед финалом Кубка Англии
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
02 июня 2023, 18:00 | Обновлено 02 июня 2023, 18:05
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В субботу, 3 июня, на легендарном стадионе «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии по футболу сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главных тренеров клубов Пепа Гвардиолы и Эрика тен Хага.
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