Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Знал, что можем попасть в финал ЛЧ»

Турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится 10 июня в Стамбуле:

«Я люблю Стамбул, это самый красивый город для меня. Я не могу дождаться, чтобы быть там, и очень рад играть в Турции.

В первый день, когда я прибыл в «Интер», все знали, что это нелегкий шаг для меня, но клуб и мои товарищи по команде прекрасно приняли меня, и я сразу был счастлив.

Мы сейчас настолько близки к трофею, что мечтать – это естественно. Я знал, что мы можем сюда попасть, я честно говорю».