Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24

2 июня состоялась процедура жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24. Ее провели руководители УПЛ Евгений Дикий и ПФЛ Александр Каденко и первый вице-президент УАФ Олег Протасов.

Пары плей-офф

Первые матчи. 10 июня (суббота)

14 команда УПЛ – 3 команда Первой лиги

4 команда Первой лиги – 13 команда УПЛ

Ответные матчи. 14 июня (среда)

3 команда Первой лиги – 14 команда УПЛ

13 команда УПЛ – 4 команда Первой лиги

В Первой лиге сезон-2022/23 уже завершился, 3-е место заняла команда «ЛНЗ» (Черкассы), 4-е место – «Металлург» (Запорожье). В УПЛ финальный вариант турнирной таблицы сформируется после матчей 30-го тура (4 июня).

В случае вызова в состав национальной и/или молодежной сборных команд Украины футболистов команд-участниц, матчи плей-офф состоятся 8 и 12 июня 2023 года.