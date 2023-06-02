Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
Окончательно пары будут известны 4 июня
2 июня состоялась процедура жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24. Ее провели руководители УПЛ Евгений Дикий и ПФЛ Александр Каденко и первый вице-президент УАФ Олег Протасов.
Пары плей-офф
Первые матчи. 10 июня (суббота)
14 команда УПЛ – 3 команда Первой лиги
4 команда Первой лиги – 13 команда УПЛ
Ответные матчи. 14 июня (среда)
3 команда Первой лиги – 14 команда УПЛ
13 команда УПЛ – 4 команда Первой лиги
В Первой лиге сезон-2022/23 уже завершился, 3-е место заняла команда «ЛНЗ» (Черкассы), 4-е место – «Металлург» (Запорожье). В УПЛ финальный вариант турнирной таблицы сформируется после матчей 30-го тура (4 июня).
В случае вызова в состав национальной и/или молодежной сборных команд Украины футболистов команд-участниц, матчи плей-офф состоятся 8 и 12 июня 2023 года.
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