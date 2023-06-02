Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 16:06 | Обновлено 02 июня 2023, 16:08
2282
0

Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24

Окончательно пары будут известны 4 июня

02 июня 2023, 16:06 | Обновлено 02 июня 2023, 16:08
2282
0
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
УПЛ

2 июня состоялась процедура жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24. Ее провели руководители УПЛ Евгений Дикий и ПФЛ Александр Каденко и первый вице-президент УАФ Олег Протасов.

Пары плей-офф

Первые матчи. 10 июня (суббота)

14 команда УПЛ – 3 команда Первой лиги

4 команда Первой лиги – 13 команда УПЛ

Ответные матчи. 14 июня (среда)

3 команда Первой лиги – 14 команда УПЛ

13 команда УПЛ – 4 команда Первой лиги

В Первой лиге сезон-2022/23 уже завершился, 3-е место заняла команда «ЛНЗ» (Черкассы), 4-е место – «Металлург» (Запорожье). В УПЛ финальный вариант турнирной таблицы сформируется после матчей 30-го тура (4 июня).

В случае вызова в состав национальной и/или молодежной сборных команд Украины футболистов команд-участниц, матчи плей-офф состоятся 8 и 12 июня 2023 года.

По теме:
Хуст – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Нива Бузовая уволила главного тренера
Чемпион Второй лиги Украины получит нового главного тренера
жеребьевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины переходные матчи
Источник УПЛ
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
Теннис | 01 июня 2023, 21:22 7
Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку

Дэвис проиграла украинке первый сет и гейм во второй партии, после чего снялась с поединка

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с хавбеком
Футбол | 02 июня 2023, 14:39 2
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с хавбеком

Юрий Копына продолжит выступать в александрийском клубе

Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Футбол | 01.06.2023, 16:29
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Григория Суркиса хотели лишить звания почетного гражданина Харьковщины
Футбол | 02.06.2023, 09:33
Григория Суркиса хотели лишить звания почетного гражданина Харьковщины
Григория Суркиса хотели лишить звания почетного гражданина Харьковщины
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Футбол | 01.06.2023, 19:38
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
01.06.2023, 21:41
Теннис
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
01.06.2023, 01:05 30
Футбол
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
31.05.2023, 20:47 30
Теннис
Чемпионка US Open 2019. Определена соперница Цуренко в 3-м раунде РГ 2023
Чемпионка US Open 2019. Определена соперница Цуренко в 3-м раунде РГ 2023
01.06.2023, 22:40 1
Теннис
Кристоф Галтье: Лионель Месси покидает ПСЖ
Кристоф Галтье: Лионель Месси покидает ПСЖ
01.06.2023, 14:57 14
Футбол
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
01.06.2023, 10:10 10
Футбол
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
01.06.2023, 21:22 4
Футбол
Придется отсидеть. Джервонта Дэвис оказался в тюрьме
Придется отсидеть. Джервонта Дэвис оказался в тюрьме
02.06.2023, 10:11 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности