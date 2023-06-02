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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я не заканчиваю карьеру»
Италия
02 июня 2023, 15:45 |
469
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я не заканчиваю карьеру»

Шведский ветеран намерен продолжать выступления

02 июня 2023, 15:45 |
469
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я не заканчиваю карьеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

41-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович, чей контракт истекает в конце месяца, заявил о том, что не собирается завершать карьеру:

«Галлиани звонит мне каждый день в течение трех лет и всегда говорит мне, что «Монца» прекрасна, что здесь прекрасная природа, что контракт уже на столе. Но я игрок «Милана» и горжусь этим. В определенном возрасте уже нет самолюбия, не нужно ничего доказывать. Я здесь, чтобы помочь команде, а не так, как сейчас, хочу быть на поле, потому что знаю, что могу помочь намного больше.

Уйти и изменить мою жизнь? Нет, я не заканчиваю карьеру. Но в том, что ты делаешь, должно быть и радость. Думаю ли о завершении? Нет. Должен ли я продолжать играть? Да. Но мне необходимо найти баланс, как и в жизни. Если у вас нет покоя и стабильности, вы бомба, а бомбы взрываются».

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Златан Ибрагимович Милан Монца завершение карьеры
Источник La Gazzetta dello Sport
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