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Украина. Первая лига
02 июня 2023, 15:19 | Обновлено 02 июня 2023, 15:37
441
0

Агробизнес может подписать бывшего вратаря сборной Азербайджана

Андрей Попович до ноября прошлого года выступал за ЛНЗ

02 июня 2023, 15:19 | Обновлено 02 июня 2023, 15:37
441
0
Агробизнес может подписать бывшего вратаря сборной Азербайджана
ФК Минай. Андрей Попович

Бывший вратарь черкасского ЛНЗ Андрей Попович может пополнить «Агробизнес».

Попович ранее выступал в «Минае», азербайджанских «Габале» и «Сумгаите». На счету 31-летнего кипера — два матча в составе национальной сборной Азербайджана.

В прошлом июле Попович присоединился к ЛНЗ, но покинул команду в ноябре. Голкипер провел два матча в Первой лиге и черкасский клуб расторг с ним контракт.

Напомним, почетный президент и основатель «Агробизнеса» Олег Собуцкий подтвердил возвращение команды на профессиональный уровень. Команда выступит в Первой лиге в сезоне-2023/24.

«Агробизнес» пропустил нынешний сезон. В марте прошлого года Собуцкий заявлял, что в Украину со сборов в Турции вернулись лишь пять игроков команды, а с остальными клуб из Волочиска расторгнет контракты.

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Андрей Попович Агробизнес ЛНЗ Черкассы трансферы
Источник Sportarena
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