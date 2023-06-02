Агробизнес может подписать бывшего вратаря сборной Азербайджана

Бывший вратарь черкасского ЛНЗ Андрей Попович может пополнить «Агробизнес».

Попович ранее выступал в «Минае», азербайджанских «Габале» и «Сумгаите». На счету 31-летнего кипера — два матча в составе национальной сборной Азербайджана.

В прошлом июле Попович присоединился к ЛНЗ, но покинул команду в ноябре. Голкипер провел два матча в Первой лиге и черкасский клуб расторг с ним контракт.

Напомним, почетный президент и основатель «Агробизнеса» Олег Собуцкий подтвердил возвращение команды на профессиональный уровень. Команда выступит в Первой лиге в сезоне-2023/24.

«Агробизнес» пропустил нынешний сезон. В марте прошлого года Собуцкий заявлял, что в Украину со сборов в Турции вернулись лишь пять игроков команды, а с остальными клуб из Волочиска расторгнет контракты.