Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 3 июня
Ролан Гаррос
02 июня 2023, 15:19 |
567
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 3 июня

В субботу Леся Цуренко сыграет матч третьего раунда в одиночном разряде

02 июня 2023, 15:19 |
567
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 3 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

3 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.

В субботу Леся Цуренко проведет встречу третьего раунда одиночного разряда. Полная версия расписания на субботу будет доступна позже.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Третий круг одиночного разряда

​Корт Симон Матье. 3-й запуск (15:30*)
Леся Цурено Бьянка Андрееску

* ориентировочное время

(новость обновляется)

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
Л. Киченок / Эбден – Сибахара / Витроу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мертенс разгромила третью сеяную на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
расписание Ролан Гаррос 2023 Леся Цуренко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Теннис | 01 июня 2023, 21:41 0
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии

Также специальную карту организаторы в Бирмингеме выдали Винус Уильямс

Григория Суркиса хотели лишить звания почетного гражданина Харьковщины
Футбол | 02 июня 2023, 09:33 12
Григория Суркиса хотели лишить звания почетного гражданина Харьковщины
Григория Суркиса хотели лишить звания почетного гражданина Харьковщины

В Облраде инициатива поддержки не нашла

С двумя украинками. Известны все участницы третьего круга Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2023, 12:40
С двумя украинками. Известны все участницы третьего круга Ролан Гаррос
С двумя украинками. Известны все участницы третьего круга Ролан Гаррос
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Футбол | 01.06.2023, 16:29
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
Футбол | 01.06.2023, 21:27
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
02.06.2023, 08:33 5
Футбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
02.06.2023, 05:10
Футбол
Возвращение Маркевича, победы Цуренко и Костюк, скандал с арбитром
Возвращение Маркевича, победы Цуренко и Костюк, скандал с арбитром
02.06.2023, 05:27
Другие виды
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
01.06.2023, 01:15
Футбол
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
01.06.2023, 07:20 1
Теннис
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
02.06.2023, 09:45 1
Теннис
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
01.06.2023, 01:05 30
Футбол
Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023
Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023
31.05.2023, 17:05 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности