Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 3 июня

3 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.

В субботу Леся Цуренко проведет встречу третьего раунда одиночного разряда. Полная версия расписания на субботу будет доступна позже.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Третий круг одиночного разряда

​Корт Симон Матье. 3-й запуск (15:30*)

Леся Цурено – Бьянка Андрееску

* ориентировочное время

(новость обновляется)

РАСПИСАНИЕ ДНЯ