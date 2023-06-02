Ролан Гаррос02 июня 2023, 15:19 |
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 3 июня
В субботу Леся Цуренко сыграет матч третьего раунда в одиночном разряде
02 июня 2023, 15:19 |
567
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3 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.
В субботу Леся Цуренко проведет встречу третьего раунда одиночного разряда. Полная версия расписания на субботу будет доступна позже.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Третий круг одиночного разряда
Корт Симон Матье. 3-й запуск (15:30*)
Леся Цурено – Бьянка Андрееску
* ориентировочное время
(новость обновляется)
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