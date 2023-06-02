Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Крутых не смог пробиться в полуфинал челленджера в Германии
ATP
02 июня 2023, 15:38 | Обновлено 02 июня 2023, 16:17
130
0

Крутых не смог пробиться в полуфинал челленджера в Германии

Алексей уступил Сумиту Нагалу на стадии 1/4 финала

02 июня 2023, 15:38 | Обновлено 02 июня 2023, 16:17
130
0
Крутых не смог пробиться в полуфинал челленджера в Германии
ATP. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№185 АТР) остановился в шаге от полуфинала челленджера в немецком городе Тросдорф.

В матче 1/4 финала Крутых в трех сетах проиграл лаки-лузеру Сумиту Нагалу из Индии (№254 АТР).

Тросдорф. 1/4 финала
Алексей Крутых (Украина) – Сумит Нагал (Индия) – 1:6, 6:1, 4:6

В следующем раунде Нагал сразится против победителя матча Фредерику Феррейра Силва – Ренсо Оливо.

Отметим, что Алексей в этом сезоне еще не выходил в полуфинал челленджера.

По теме:
Крутых сыграет в четвертьфинала челленджера в Германии
Крутых стартовал с победы на челленджере в Германии
Рейтинг ATP. Очередной личный рекорд Ваншельбойма, большой рывок Фиса
Алексей Крутых АТР Тросдорф Сумит Нагал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены все участники третьего круга Ролан Гаррос у мужчин
Теннис | 02 июня 2023, 13:10 0
Определены все участники третьего круга Ролан Гаррос у мужчин
Определены все участники третьего круга Ролан Гаррос у мужчин

В нижней части сетки все очень запутано

Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Футбол | 01 июня 2023, 16:29 5
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду

Что будет дальше - информации нет

Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича
Футбол | 02.06.2023, 14:36
Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича
Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Футбол | 02.06.2023, 08:33
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
Футбол | 01.06.2023, 21:27
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
02.06.2023, 05:10
Футбол
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
01.06.2023, 21:22 4
Футбол
Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки
Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки
01.06.2023, 10:50 2
Футбол
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
01.06.2023, 10:10 10
Футбол
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
01.06.2023, 00:49 6
Теннис
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
01.06.2023, 13:42 18
Теннис
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
01.06.2023, 21:41
Теннис
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
01.06.2023, 07:20 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности