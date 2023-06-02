ATP02 июня 2023, 15:38 | Обновлено 02 июня 2023, 16:17
130
0
Крутых не смог пробиться в полуфинал челленджера в Германии
Алексей уступил Сумиту Нагалу на стадии 1/4 финала
02 июня 2023, 15:38 | Обновлено 02 июня 2023, 16:17
130
0
Украинский теннисист Алексей Крутых (№185 АТР) остановился в шаге от полуфинала челленджера в немецком городе Тросдорф.
В матче 1/4 финала Крутых в трех сетах проиграл лаки-лузеру Сумиту Нагалу из Индии (№254 АТР).
Тросдорф. 1/4 финала
Алексей Крутых (Украина) – Сумит Нагал (Индия) – 1:6, 6:1, 4:6
В следующем раунде Нагал сразится против победителя матча Фредерику Феррейра Силва – Ренсо Оливо.
Отметим, что Алексей в этом сезоне еще не выходил в полуфинал челленджера.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 02 июня 2023, 13:10 0
В нижней части сетки все очень запутано
Футбол | 01 июня 2023, 16:29 5
Что будет дальше - информации нет
Футбол | 02.06.2023, 14:36
Футбол | 02.06.2023, 08:33
Футбол | 01.06.2023, 21:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.06.2023, 05:10
01.06.2023, 21:22 4
01.06.2023, 10:50 2
01.06.2023, 10:10 10
01.06.2023, 00:49 6
01.06.2023, 13:42 18
01.06.2023, 21:41
01.06.2023, 07:20 1