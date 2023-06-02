Крутых не смог пробиться в полуфинал челленджера в Германии

Украинский теннисист Алексей Крутых (№185 АТР) остановился в шаге от полуфинала челленджера в немецком городе Тросдорф.

В матче 1/4 финала Крутых в трех сетах проиграл лаки-лузеру Сумиту Нагалу из Индии (№254 АТР).

Тросдорф. 1/4 финала

Алексей Крутых (Украина) – Сумит Нагал (Индия) – 1:6, 6:1, 4:6

В следующем раунде Нагал сразится против победителя матча Фредерику Феррейра Силва – Ренсо Оливо.

Отметим, что Алексей в этом сезоне еще не выходил в полуфинал челленджера.