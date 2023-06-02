ITF02 июня 2023, 14:19 | Обновлено 02 июня 2023, 15:21
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Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF, одолев шестую сеяную
Катарина – в четвертке лучших на соревнованиях в Италии
02 июня 2023, 14:19 | Обновлено 02 июня 2023, 15:21
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) продолжила победную серию на грунтовом турнире серии ITF W60 в Брешии (Италия).
В 1/4 финала украинка переиграла шестую сеяную Маи Хонтаму из Японии (№191 WTA).
Брешия. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Маи Хонтама (Япония) – 6:4, 7:6(6)
Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.
В следующем раунде Завацкая сразится против Хулии Риеры (№150 WTA) или Кетлин Канев (№411 WTA).
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Комментарии 2
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За рахунку 6-1 на тайбрейку виграла цей матч у себе в голові і виключилася з гри. За що ледь не поплатилась. Щось подібне було і за рахунку 5-1 в першій партії.Вітаю Катаріну з виходом в півфініл, але такі моменти будуть дорого коштувати з суперницями, трішки вищими класом за японку.
чудово, Катя!
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