Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF, одолев шестую сеяную

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) продолжила победную серию на грунтовом турнире серии ITF W60 в Брешии (Италия).

В 1/4 финала украинка переиграла шестую сеяную Маи Хонтаму из Японии (№191 WTA).

Брешия. 1/4 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Маи Хонтама (Япония) – 6:4, 7:6(6)

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

В следующем раунде Завацкая сразится против Хулии Риеры (№150 WTA) или Кетлин Канев (№411 WTA).