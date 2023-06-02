Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF, одолев шестую сеяную
ITF
02 июня 2023, 14:19 | Обновлено 02 июня 2023, 15:21
661
2

Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF, одолев шестую сеяную

Катарина – в четвертке лучших на соревнованиях в Италии

02 июня 2023, 14:19 | Обновлено 02 июня 2023, 15:21
661
2
Завацкая пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF, одолев шестую сеяную
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) продолжила победную серию на грунтовом турнире серии ITF W60 в Брешии (Италия).

В 1/4 финала украинка переиграла шестую сеяную Маи Хонтаму из Японии (№191 WTA).

Брешия. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Маи Хонтама (Япония) – 6:4, 7:6(6)

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

В следующем раунде Завацкая сразится против Хулии Риеры (№150 WTA) или Кетлин Канев (№411 WTA).

По теме:
Катарина Завацкая – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Завацкая пробилась в 1/4 финала 60-тысячника ITF в Италии
Завацкая стартовала с победы на 60-тысячнике ITF в Италии
ITF Брешия Катарина Завацкая Маи Хонтама
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Футбол | 02 июня 2023, 08:33 5
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина

В историю вошел «Брентфорд»

Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Футбол | 01 июня 2023, 16:29 5
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду

Что будет дальше - информации нет

Роналду зовет Месси и Бензема в Саудовскую Аравию: «Здесь хорошая лига»
Футбол | 02.06.2023, 12:11
Роналду зовет Месси и Бензема в Саудовскую Аравию: «Здесь хорошая лига»
Роналду зовет Месси и Бензема в Саудовскую Аравию: «Здесь хорошая лига»
Костюк успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос
Теннис | 01.06.2023, 18:52
Костюк успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос
Костюк успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 02.06.2023, 05:10
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
За рахунку 6-1 на тайбрейку виграла цей матч у себе в голові і виключилася з гри. За що ледь не поплатилась. Щось подібне було і за рахунку 5-1 в першій партії.Вітаю Катаріну з виходом в півфініл, але такі моменти будуть дорого коштувати з суперницями, трішки вищими класом за японку.
Ответить
+2
Andrey_1992
чудово, Катя!
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
31.05.2023, 17:47 3
Хоккей
Кристоф Галтье: Лионель Месси покидает ПСЖ
Кристоф Галтье: Лионель Месси покидает ПСЖ
01.06.2023, 14:57 14
Футбол
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
01.06.2023, 21:41
Теннис
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
31.05.2023, 10:12 30
Футбол
Калинина впервые рассказала, почему не играет за сборную Украины
Калинина впервые рассказала, почему не играет за сборную Украины
31.05.2023, 11:15
Теннис
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
01.06.2023, 00:49 6
Теннис
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
01.06.2023, 19:38 44
Футбол
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
31.05.2023, 09:52 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности