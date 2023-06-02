Ролан Гаррос02 июня 2023, 13:19 | Обновлено 02 июня 2023, 13:29
75
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Олейникова завершила выступления на 40-тысячнике ITF в Словении
Александра проиграла 12-й сеяной американке
02 июня 2023, 13:19 | Обновлено 02 июня 2023, 13:29
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (№621 WTA) завершила выступления на турнире ITF W40 в Словении.
В матче 1/4 финала украинка проиграла 12-й сеяной американке Эльвине Калиевой (№270 WTA).
Оточец. 1/4 финала
Александра Олейникова (Украина) – Эльвина Калиева (США, 12) – 2:6, 1:6
Отметим, что Олейникова стартовала в квалификации и выиграла пять матчей на турнире. Это был ее дебют на соревнованиях такой категории.
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