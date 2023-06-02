Олейникова завершила выступления на 40-тысячнике ITF в Словении

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№621 WTA) завершила выступления на турнире ITF W40 в Словении.

В матче 1/4 финала украинка проиграла 12-й сеяной американке Эльвине Калиевой (№270 WTA).

Оточец. 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) – Эльвина Калиева (США, 12) – 2:6, 1:6

Отметим, что Олейникова стартовала в квалификации и выиграла пять матчей на турнире. Это был ее дебют на соревнованиях такой категории.