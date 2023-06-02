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Ролан Гаррос
02 июня 2023, 13:19 | Обновлено 02 июня 2023, 13:29
75
0

Олейникова завершила выступления на 40-тысячнике ITF в Словении

Александра проиграла 12-й сеяной американке

02 июня 2023, 13:19 | Обновлено 02 июня 2023, 13:29
75
0
Олейникова завершила выступления на 40-тысячнике ITF в Словении
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№621 WTA) завершила выступления на турнире ITF W40 в Словении.

В матче 1/4 финала украинка проиграла 12-й сеяной американке Эльвине Калиевой (№270 WTA).

Оточец. 1/4 финала
Александра Олейникова (Украина) – Эльвина Калиева (США, 12) – 2:6, 1:6

Отметим, что Олейникова стартовала в квалификации и выиграла пять матчей на турнире. Это был ее дебют на соревнованиях такой категории.

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Александра Олейникова Эльвина Калиева ITF Оточец
Источник Sport.ua
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