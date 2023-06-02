На юбилейный матч. Сборная Германии назвала заявку на игру с Украиной

12 июня сборная Украины сыграет с Германии в рамках юбилейного 1000-го матча в истории немецкой национальной команды. Кроме того, Германия проведет контрольные встречи с Польшей и Колумбией.

Наставник Ханс-Дитер Флик назвал заявку на матчи.

Вратари: Лено (Фулхэм), тер Штеген (Барселона), Трапп (Айнтрахт).

Защитники: Гинтер (Фрайбург), Госенс (Интер), Хенрикс (Лейпциг), Керер (Вест Хэм), Клостерманн (Лейпциг), Раум (Лейпциг), Рюдигер (Реал), Шлоттербек (Боруссия Д), Тиав (Милан), Вольф (Боруссия Д).

Хавбеки: Брандт (Боруссия Д), Джан (Боруссия Д), Горецка (Бавария), Гюндоган (Манчестер Сити), Хофманн (Боруссия М), Киммих (Бавария), Мусиала (Бавария), Сане (Бавария), Шаде (Брентфорд), Вирц (Байер), Хаверц (Челси).

Форварды: Фоллькруг (Вердер), Вернер (Лейпциг).