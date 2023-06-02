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Ролан Гаррос
02 июня 2023, 13:10 | Обновлено 02 июня 2023, 13:11
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0

Определены все участники третьего круга Ролан Гаррос у мужчин

В нижней части сетки все очень запутано

02 июня 2023, 13:10 | Обновлено 02 июня 2023, 13:11
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Определены все участники третьего круга Ролан Гаррос у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В среду и в четверг на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи второго раунда в одиночной сетке у мужчин.

В третий круг пробились три теннисиста из квалификации и один обладатель уайлд-кард.

Ролан Гаррос. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Денис Шаповалов [26]
Лоренцо Музетти [17] – Кэмерон Норри [4]

Фабио Фоньини – Себастьян Офнер [Q]
Диего Шварцман – Стефанос Циципас [5]

Новак Джокович [3] – Алехандро Давидович Фокина [29]
Хуан Пабло Варильяс – Хуберт Хуркач [13]

Карен Хачанов [11] – Танаси Коккинакис [WC]
Лоренцо Сонего – Андрей Рублев [7]

Нижняя часть сетки

Хольгер Руне [6] – Хенаро Альберто Оливьери [Q]
Франсиско Черундоло [23] – Тейлор Фритц [9]

Николас Харри – Маркос Хирон
Чжан Чжичжэнь – Каспер Рууд [4]

Даниэль Альтмайер – Григор Димитров [28]
Александр Зверев [22] – Фрэнсис Тиафо [12]

Борна Чорич [15] – Томас Мартин Этчеверри
Йосихито Нисиока [27] – Тиаго Сейбот Уайлд [Q]

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Источник Sport.ua
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