Определены все участники третьего круга Ролан Гаррос у мужчин

В среду и в четверг на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи второго раунда в одиночной сетке у мужчин.

В третий круг пробились три теннисиста из квалификации и один обладатель уайлд-кард.

Ролан Гаррос. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Денис Шаповалов [26]

Лоренцо Музетти [17] – Кэмерон Норри [4]

Фабио Фоньини – Себастьян Офнер [Q]

Диего Шварцман – Стефанос Циципас [5]

Новак Джокович [3] – Алехандро Давидович Фокина [29]

Хуан Пабло Варильяс – Хуберт Хуркач [13]

Карен Хачанов [11] – Танаси Коккинакис [WC]

Лоренцо Сонего – Андрей Рублев [7]

Нижняя часть сетки

Хольгер Руне [6] – Хенаро Альберто Оливьери [Q]

Франсиско Черундоло [23] – Тейлор Фритц [9]

Николас Харри – Маркос Хирон

Чжан Чжичжэнь – Каспер Рууд [4]

Даниэль Альтмайер – Григор Димитров [28]

Александр Зверев [22] – Фрэнсис Тиафо [12]



Борна Чорич [15] – Томас Мартин Этчеверри

Йосихито Нисиока [27] – Тиаго Сейбот Уайлд [Q]