С двумя украинками. Известны все участницы третьего круга Ролан Гаррос
18 из 32 сеяных теннисисток уже покинули соревнования
В среду и в четверг на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи второго раунда в одиночной сетке у женщин.
В третий круг пробились украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Ролан Гаррос. Пары третьего круга
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Ван Сиюй
Бьянка Андрееску – Леся Цуренко
Анна Каролина Шмидлова – Кайла Дэй [Q]
Мирра Андреева [Q] – Коко Гауфф [6]
Елена Рыбакина [4] – Сара Соррибес Тормо [SR]
Екатерина Александрова [23] – Беатрис Хаддад Майя [14]
Элизабетта Коччаретто – Бернарда Пера
Ольга Данилович [Q] – Онс Жабер
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова – Ирина Бегу [27]
Клара Таусон [Q]– Элина Аванесян [LL]
Анастасия Павлюченкова [SR] – Анастасия Потапова [24]
Элизе Мертенс [28] – Джессика Пегула [3]
Анна Блинкова – Элина Свитолина [SR]
Пейтон Стернс – Дарья Касаткина [9]
Слоан Стивенс – Юлия Путинцева
Камилла Рахимова – Арина Соболенко [2]
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