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Ролан Гаррос
02 июня 2023, 12:40 | Обновлено 02 июня 2023, 12:42
1194
1

С двумя украинками. Известны все участницы третьего круга Ролан Гаррос

18 из 32 сеяных теннисисток уже покинули соревнования

02 июня 2023, 12:40 | Обновлено 02 июня 2023, 12:42
1194
1
С двумя украинками. Известны все участницы третьего круга Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В среду и в четверг на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи второго раунда в одиночной сетке у женщин.

В третий круг пробились украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Ролан Гаррос. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Ван Сиюй
Бьянка Андрееску – Леся Цуренко

Анна Каролина Шмидлова – Кайла Дэй [Q]
Мирра Андреева [Q] – Коко Гауфф [6]

Елена Рыбакина [4] – Сара Соррибес Тормо [SR]
Екатерина Александрова [23] – Беатрис Хаддад Майя [14]

Элизабетта Коччаретто – Бернарда Пера
Ольга Данилович [Q] – Онс Жабер

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Ирина Бегу [27]
Клара Таусон [Q]– Элина Аванесян [LL]

Анастасия Павлюченкова [SR] – Анастасия Потапова [24]
Элизе Мертенс [28] – Джессика Пегула [3]

Анна Блинкова – Элина Свитолина [SR]
Пейтон Стернс – Дарья Касаткина [9]

Слоан Стивенс – Юлия Путинцева
Камилла Рахимова – Арина Соболенко [2]

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Ролан Гаррос 2023 Ига Свёнтек Ван Сиюй Бьянка Андрееску Анна Каролина Шмидлова Леся Цуренко Кайла Дэй Мирра Андреева Кори Гауфф Елена Рыбакина Сара Соррибес-Тормо Екатерина Александрова Беатрис Хаддад Майя Элизабетта Коччаретто Бернарда Пера Ольга Данилович Онс Жабер Каролина Мухова Ирина-Камелия Бегу Клара Таусон Элина Аванесян Анастасия Павлюченкова Анастасия Потапова Элизе Мертенс Джессика Пегула Анна Блинкова Элина Свитолина Пейтон Стернс Дарья Касаткина Слоан Стивенс Юлия Путинцева Камилла Рахимова Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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Vbolivalnyk-Peter
Елітні доведеться в кожному раунді відриватися на "курках без прапора"...
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