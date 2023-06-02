С двумя украинками. Известны все участницы третьего круга Ролан Гаррос

В среду и в четверг на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи второго раунда в одиночной сетке у женщин.

В третий круг пробились украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Ролан Гаррос. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Ван Сиюй

Бьянка Андрееску – Леся Цуренко

Анна Каролина Шмидлова – Кайла Дэй [Q]

Мирра Андреева [Q] – Коко Гауфф [6]

Елена Рыбакина [4] – Сара Соррибес Тормо [SR]

Екатерина Александрова [23] – Беатрис Хаддад Майя [14]

Элизабетта Коччаретто – Бернарда Пера

Ольга Данилович [Q] – Онс Жабер

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Ирина Бегу [27]

Клара Таусон [Q]– Элина Аванесян [LL]

Анастасия Павлюченкова [SR] – Анастасия Потапова [24]

Элизе Мертенс [28] – Джессика Пегула [3]

Анна Блинкова – Элина Свитолина [SR]

Пейтон Стернс – Дарья Касаткина [9]

Слоан Стивенс – Юлия Путинцева

Камилла Рахимова – Арина Соболенко [2]