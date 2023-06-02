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  4. Не спас от вылета из АПЛ. Эллардайс покинул Лидс
Англия
02 июня 2023, 12:49 |
442
0

Не спас от вылета из АПЛ. Эллардайс покинул Лидс

Тренер не готов работать в Чемпионшипе

02 июня 2023, 12:49 |
442
0
Не спас от вылета из АПЛ. Эллардайс покинул Лидс
Getty Images/Global Images Ukraine

«Лидс» и наставник Сэм Эллардайс сообщили о том, что решили не продлевать сотрудничество после того, как команда не сумела удержаться в АПЛ и вылетела в Чемпионшип.

«На этом этапе карьеры я сомневаюсь в том, что готов к такому долгосрочному проекту. Но я был рад работать в «Лидсе», который заслуживает быть в АПЛ», — сказал Эллардайс.

Наставника назначили всего за четыре тура до конца сезона с надеждой выбраться из зоны вылета, но команда вылетела после поражения в последнем туре.

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Лидс Сэм Эллардайс чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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