Не спас от вылета из АПЛ. Эллардайс покинул Лидс
Тренер не готов работать в Чемпионшипе
«Лидс» и наставник Сэм Эллардайс сообщили о том, что решили не продлевать сотрудничество после того, как команда не сумела удержаться в АПЛ и вылетела в Чемпионшип.
«На этом этапе карьеры я сомневаюсь в том, что готов к такому долгосрочному проекту. Но я был рад работать в «Лидсе», который заслуживает быть в АПЛ», — сказал Эллардайс.
Наставника назначили всего за четыре тура до конца сезона с надеждой выбраться из зоны вылета, но команда вылетела после поражения в последнем туре.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шимон Марциняк попал в неприятную ситуацию
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – о возможных вариантах продолжения карьеры Евгения Коноплянки