Были проблемы с сердцем. Данченко покидает Зарю, игроку предстоит операция
О возвращении в игру информации пока нет
Защитник Олег Данчено, у которого во время тренировочного сбора «Зари» зимой случилась остановка сердца, возвращается в Грецию, где игроку предстоит операция.
Контракт футболиста принадлежит АЕКу, а «Заря» не планирует его выкупать.
«Прохожу последние подготовительные процедуры в Киеве и возвращаюсь в расположение АЕКа, которому принадлежу. Потом уже ложусь на операцию, которая должна снять все вопросы моего здоровья».
«Скорее всего, операция состоится в Греции. Резервным вариантом остается Германия», – сказал Данченко.
В нынешнем сезоне 28-летний игрок успел провести 17 матчей.
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