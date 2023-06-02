Были проблемы с сердцем. Данченко покидает Зарю, игроку предстоит операция

Защитник Олег Данчено, у которого во время тренировочного сбора «Зари» зимой случилась остановка сердца, возвращается в Грецию, где игроку предстоит операция.

Контракт футболиста принадлежит АЕКу, а «Заря» не планирует его выкупать.

«Прохожу последние подготовительные процедуры в Киеве и возвращаюсь в расположение АЕКа, которому принадлежу. Потом уже ложусь на операцию, которая должна снять все вопросы моего здоровья».

«Скорее всего, операция состоится в Греции. Резервным вариантом остается Германия», – сказал Данченко.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок успел провести 17 матчей.