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  4. Были проблемы с сердцем. Данченко покидает Зарю, игроку предстоит операция
Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 12:29 |
783
0

Были проблемы с сердцем. Данченко покидает Зарю, игроку предстоит операция

О возвращении в игру информации пока нет

02 июня 2023, 12:29 |
783
0
Были проблемы с сердцем. Данченко покидает Зарю, игроку предстоит операция
ФК Заря. Олег Данченко

Защитник Олег Данчено, у которого во время тренировочного сбора «Зари» зимой случилась остановка сердца, возвращается в Грецию, где игроку предстоит операция.

Контракт футболиста принадлежит АЕКу, а «Заря» не планирует его выкупать.

«Прохожу последние подготовительные процедуры в Киеве и возвращаюсь в расположение АЕКа, которому принадлежу. Потом уже ложусь на операцию, которая должна снять все вопросы моего здоровья».

«Скорее всего, операция состоится в Греции. Резервным вариантом остается Германия», – сказал Данченко.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок успел провести 17 матчей.

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Олег Данченко Заря Луганск
Источник ТаТоТаке
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