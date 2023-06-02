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ITF
02 июня 2023, 12:10 | Обновлено 02 июня 2023, 12:13
865
0

Катарина Завацкая – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире серии ITF W60 в Брешии

02 июня 2023, 12:10 | Обновлено 02 июня 2023, 12:13
865
0
Катарина Завацкая – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

2 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Брешии (Италия).

В 1/4 финала украинка сыграет с шестой сеяной Маи Хонтамой из Японии (№191 WTA). Время начала матча – 12:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла две встречи.

Победительница матча в следующем раунде сразится против Хулии Риеры или (№150 WTA) или Кетлин Канев (№411 WTA).

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Источник Sport.ua
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