Катарина Завацкая – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Брешии (Италия).

В 1/4 финала украинка сыграет с шестой сеяной Маи Хонтамой из Японии (№191 WTA). Время начала матча – 12:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла две встречи.

Победительница матча в следующем раунде сразится против Хулии Риеры или (№150 WTA) или Кетлин Канев (№411 WTA).

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