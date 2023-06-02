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  4. «У нас есть шанс». Хави уверен, что Месси может вернуться в Барселону
Испания
02 июня 2023, 11:28 |
223
0

«У нас есть шанс». Хави уверен, что Месси может вернуться в Барселону

В клубе очень ждут Месси

02 июня 2023, 11:28 |
223
0
«У нас есть шанс». Хави уверен, что Месси может вернуться в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Тренер «Барселоны» Хави убежден, что каталонский клуб, несмотря на финансовые проблемы, имеет шанс подписать форварда Лионеля Месси, который покинет ПСЖ.

«Месси определится с продолжением карьеры на следующей неделе. У него есть мое полное согласие на возвращение. Он знает, что мы готовы приветствовать его в Барселоне».

«У нас есть шанс, мы хотим видеть Лео тут», — сказал Хави.

Ранее тренер ПСЖ заявил, что Месси покидает команду, но клуб это опроверг.

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Барселона Лионель Месси Хави
Источник Mundo Deportivo
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