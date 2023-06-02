«У нас есть шанс». Хави уверен, что Месси может вернуться в Барселону

Тренер «Барселоны» Хави убежден, что каталонский клуб, несмотря на финансовые проблемы, имеет шанс подписать форварда Лионеля Месси, который покинет ПСЖ.

«Месси определится с продолжением карьеры на следующей неделе. У него есть мое полное согласие на возвращение. Он знает, что мы готовы приветствовать его в Барселоне».

«У нас есть шанс, мы хотим видеть Лео тут», — сказал Хави.

Ранее тренер ПСЖ заявил, что Месси покидает команду, но клуб это опроверг.