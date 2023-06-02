Григория Суркиса хотели лишить звания почетного гражданина Харьковщины
В Облраде инициатива поддержки не нашла
В Харьковском областном совете ставили на голосование вопрос о лишении бывшего президента киевского «Динамо» и Федерации футбола Украины, а также экс-вице-президента УЕФА Григория Суркиса звания почетного гражданина Харьковской области.
Ходатайствовала об этом общественная организация «Хартия».
Из 88 депутатов, которые были зарегистрированы, 32-а инициативу поддержали, 11 оказались против, а двое – воздержались. Остальные 43 депутата голосование просто проигнорировали.
Не поддержали инициативу представители Блока Кернеса, руководит которым Харьковский городской голова Игорь Терехов, и бывшие депутаты от ОПЗЖ – запрещенной в Украине партии, от которой Григорий Суркис избирался в Верховную Раду.
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Как сказал герой фильма - это не народ. Это хуже. Это лучшие люди народа.
Смешно , что одной из причин не снятия звания назвали необходимость делать это через суд.
А когда давали почетное звание у суда запрашивали разрешение?