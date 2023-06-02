Григория Суркиса хотели лишить звания почетного гражданина Харьковщины

В Харьковском областном совете ставили на голосование вопрос о лишении бывшего президента киевского «Динамо» и Федерации футбола Украины, а также экс-вице-президента УЕФА Григория Суркиса звания почетного гражданина Харьковской области.

Ходатайствовала об этом общественная организация «Хартия».

Из 88 депутатов, которые были зарегистрированы, 32-а инициативу поддержали, 11 оказались против, а двое – воздержались. Остальные 43 депутата голосование просто проигнорировали.

Не поддержали инициативу представители Блока Кернеса, руководит которым Харьковский городской голова Игорь Терехов, и бывшие депутаты от ОПЗЖ – запрещенной в Украине партии, от которой Григорий Суркис избирался в Верховную Раду.