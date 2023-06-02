Спаллетти назван Тренером сезона Серии А
Коуч «Наполи» получит престижную награду
Награда «Тренер сезона» Серии А присуждена тренеру «Наполи» Лучано Спаллетти. Вручение трофея состоится перед матчем «Наполи» - «Сампдория» на поле стадиона «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
Награда была присуждена жюри, которое оценивало каждого тренера на основе технических и спортивных критериев, качества игры своих команд, а также их поведения/честной игры во время матчей.
Для окончательного расчета были учтены все игровые дни Серии А сезона 2022/2023.
Напомним, «Наполи» стал чемпионом Италии в єтом сезоне.
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