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  4. Спаллетти назван Тренером сезона Серии А
Италия
02 июня 2023, 05:56 |
10
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Спаллетти назван Тренером сезона Серии А

Коуч «Наполи» получит престижную награду

02 июня 2023, 05:56 |
10
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Спаллетти назван Тренером сезона Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Награда «Тренер сезона» Серии А присуждена тренеру «Наполи» Лучано Спаллетти. Вручение трофея состоится перед матчем «Наполи» - «Сампдория» на поле стадиона «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Награда была присуждена жюри, которое оценивало каждого тренера на основе технических и спортивных критериев, качества игры своих команд, а также их поведения/честной игры во время матчей.

Для окончательного расчета были учтены все игровые дни Серии А сезона 2022/2023.

Напомним, «Наполи» стал чемпионом Италии в єтом сезоне.

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Лучано Спаллетти Наполи Серия A
Источник Серия A
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