Спаллетти назван Тренером сезона Серии А

Награда «Тренер сезона» Серии А присуждена тренеру «Наполи» Лучано Спаллетти. Вручение трофея состоится перед матчем «Наполи» - «Сампдория» на поле стадиона «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Награда была присуждена жюри, которое оценивало каждого тренера на основе технических и спортивных критериев, качества игры своих команд, а также их поведения/честной игры во время матчей.

Для окончательного расчета были учтены все игровые дни Серии А сезона 2022/2023.

Напомним, «Наполи» стал чемпионом Италии в єтом сезоне.