Михаил МУДРИК: «Не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь»

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Я очень ценю вашу поддержку и всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена, потому что когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу «спасибо». С Божьей помощью все получится, я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена», – написал игрок.