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  4. Михаил МУДРИК: «Не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь»
Англия
02 июня 2023, 04:07 |
31
0

Михаил МУДРИК: «Не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь»

Украинец верит, что у него все наладится

02 июня 2023, 04:07 |
31
0
Михаил МУДРИК: «Не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Я очень ценю вашу поддержку и всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена, потому что когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу «спасибо». С Божьей помощью все получится, я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена», – написал игрок.

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Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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