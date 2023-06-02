Англия02 июня 2023, 04:07 |
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Михаил МУДРИК: «Не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь»
Украинец верит, что у него все наладится
02 июня 2023, 04:07 |
31
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Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Я очень ценю вашу поддержку и всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена, потому что когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу «спасибо». С Божьей помощью все получится, я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена», – написал игрок.
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