Украина. Премьер лига02 июня 2023, 03:43 |
141
0
К возвращению в УПЛ Оболонь будет готовится в Киеве и Буче
Киевляне ушли в отпуск
02 июня 2023, 03:43 |
141
0
Сразу после завершения последнего матча сезона 2022/23 в Первой лиге с «Карпатами» (встреча завершилась вничью со счетом 1:1) футболисты «Оболони» ушли в отпуск. Он продлится до 19 июня (базовая дата).
На период подготовки к старту в УПЛ сезона 2023/24 у «бело-зеленых» запланированы сборы в Киеве и клубной учебно-тренировочной базе в Буче.
Напомним, в новом сезоне «Оболонь» будет выступать в Украинской Премьер-лиге.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 июня 2023, 22:03 4
Энтони Тейлора «горячо» встретили в аэропорту Будапешта
Футбол | 01 июня 2023, 19:38 37
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – о возможных вариантах продолжения карьеры Евгения Коноплянки
Футбол | 02.06.2023, 02:20
Футбол | 01.06.2023, 10:10
Футбол | 01.06.2023, 21:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.05.2023, 06:00 49
01.06.2023, 02:10
31.05.2023, 01:45 6
31.05.2023, 10:12 30
31.05.2023, 15:35 4
31.05.2023, 17:47 3
31.05.2023, 09:28 21
01.06.2023, 13:42 18