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  4. К возвращению в УПЛ Оболонь будет готовится в Киеве и Буче
Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 03:43 |
141
0

К возвращению в УПЛ Оболонь будет готовится в Киеве и Буче

Киевляне ушли в отпуск

02 июня 2023, 03:43 |
141
0
К возвращению в УПЛ Оболонь будет готовится в Киеве и Буче
ФК Оболонь

Сразу после завершения последнего матча сезона 2022/23 в Первой лиге с «Карпатами» (встреча завершилась вничью со счетом 1:1) футболисты «Оболони» ушли в отпуск. Он продлится до 19 июня (базовая дата).

На период подготовки к старту в УПЛ сезона 2023/24 у «бело-зеленых» запланированы сборы в Киеве и клубной учебно-тренировочной базе в Буче.

Напомним, в новом сезоне «Оболонь» будет выступать в Украинской Премьер-лиге.

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Оболонь Киев Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Источник ФК Оболонь
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