К возвращению в УПЛ Оболонь будет готовится в Киеве и Буче

Сразу после завершения последнего матча сезона 2022/23 в Первой лиге с «Карпатами» (встреча завершилась вничью со счетом 1:1) футболисты «Оболони» ушли в отпуск. Он продлится до 19 июня (базовая дата).

На период подготовки к старту в УПЛ сезона 2023/24 у «бело-зеленых» запланированы сборы в Киеве и клубной учебно-тренировочной базе в Буче.

Напомним, в новом сезоне «Оболонь» будет выступать в Украинской Премьер-лиге.